Truffe telefoniche, così le riconosci subito: ecco la lista di numeri da ignorare

Le truffe telefoniche sono in aumento ma riconoscerle subito è possibile. Ecco la lista di numeri da ignorare per non correre pericoli.

I malintenzionati sono sempre più alla ricerca di strumenti che mettano in seria difficoltà le persone, ma non dimenticano i classici metodi di truffa che, con i continui cambiamenti tecnologici, si fanno maggiormente consistenti.

Da qualche giorno è emersa la truffa telefonica dello squillo, anche conosciuta come wangiri. Questa tecnica cerca di fare leva sulla disponibilità delle persone e sul fatto che, una volta ricevuto lo squillo, si proceda subito a richiamare il numero di riferimento, con la paura di aver perso una chiamata importante.

La truffa scatta proprio nel momento in cui si richiama, perché la telefonata arriva ad un call center che procede all’attivazione di servizi a pagamento che svuotano velocemente il credito all’interno della SIM. Dato che questa truffa si sta espandendo sempre più, è fondamentale proteggersi conoscendo i numeri da ignorare, così da evitare di richiamarli.

I numeri da ignorare per evitare la truffa telefonica dello squillo: in questo modo si respingono i malintenzionati

Non c’è un momento preciso in cui i malintenzionati sferrano la loro offensiva, ma le truffe telefoniche possono palesarsi in qualsiasi momento della giornata. I motivi della mancata risposta sono vari ma proprio questo passaggio porta la persona a richiamare alla prima occasione utile, innescando la truffa wangiri.

Questa truffa viene realizza con numeri che non sono presenti nella propria rubrica o sono sconosciuti. Per tale ragione è davvero importante conoscere i numeri con cui si verifica la truffa telefonica dello squillo.

È sconsigliato richiamare numeri che includono i seguenti prefissi: +255, +371, +375 e +375. Ai prefissi citati si sono aggiunti di recente questi: +44 (Regno Unito), +53 (Cuba), +216 (Tunisia), +373 (Moldavia), +383 (Kosovo). Da come possiamo vedere le chiamate truffa vengono realizzate da numeri esteri.

I numeri con questi prefissi devono essere ignorati e non richiamati per evitare di veder attivati dei servizi non richiesti che svuotano velocemente il credito della scheda. Oltre ad ignorare i numeri è consigliato anche bloccarli per non permettere ai malintenzionati di poter ricontattare in futuro.

Infatti gli esperti hanno evidenziato che i truffatori riprovano a trarre in inganno gli utenti dopo dei tentativi andati a vuoto. Insomma, anche in questo caso l’attenzione deve essere massima affinché le truffe telefoniche non raggiungano l’obiettivo prefissato dai malintenzionati.