Trucco Gmail Plus tag: se non sai come usarlo, devi scoprirlo subito

Quanti di noi si ritrovano con la casella di posta elettronica stracolma di messaggi, tra newsletter, notifiche e mail importanti?

Gestire questo flusso costante può diventare un incubo digitale, ma Gmail offre uno strumento semplice e spesso sconosciuto che può trasformare il modo in cui organizziamo la nostra inbox: il tag +.

Questa piccola ma potente funzione ci permette di creare alias del nostro indirizzo email, aggiungendo un semplice segno “+” seguito da un’etichetta personalizzata prima della “@”. Ad esempio, se il tuo indirizzo email è nome.cognome@gmail.com, puoi creare un alias come nome.cognome+newsletter@gmail.com per iscriverti alle newsletter.

La parte migliore? Tutti questi alias indirizzeranno la posta sempre alla tua casella di posta principale. A prima vista, potrebbe sembrare un cambiamento minimo, ma la magia del tag + si rivela nella creazione di filtri e regole personalizzate.

Filtra il caos: Organizzare la posta in arrivo con il tag + di Gmail

Come sfruttare al meglio il tag +? Ecco alcuni esempi pratici:

Newsletter: Iscrivendoti alle newsletter con l’alias nome.cognome+newsletter@gmail.com, puoi facilmente filtrare tutte le email provenienti da queste fonti in una cartella specifica. Niente più inbox intasata da offerte speciali o aggiornamenti settimanali!

Iscrivendoti alle newsletter con l’alias nome.cognome+newsletter@gmail.com, puoi facilmente filtrare tutte le email provenienti da queste fonti in una cartella specifica. Niente più inbox intasata da offerte speciali o aggiornamenti settimanali! Acquisti online: Quando effettui un acquisto online, utilizza un alias come nome.cognome+acquisti@gmail.com. In questo modo, puoi monitorare le conferme d’ordine, le spedizioni e le eventuali comunicazioni relative all’acquisto in una cartella dedicata.

Iscrizioni a siti web: Molti siti web richiedono un indirizzo email per l’accesso o il download di contenuti. Utilizza un alias come nome.cognome+iscrizioni@gmail.com per identificare facilmente le email provenienti da questi siti e gestire le tue preferenze di comunicazione.

Molti siti web richiedono un indirizzo email per l’accesso o il download di contenuti. Utilizza un alias come nome.cognome+iscrizioni@gmail.com per identificare facilmente le email provenienti da questi siti e gestire le tue preferenze di comunicazione. Comunicazioni con banche e istituti finanziari: Per un livello extra di sicurezza e organizzazione, utilizza un alias dedicato per le tue comunicazioni con banche e istituti finanziari (es. nome.cognome+banca@gmail.com).

Le possibilità sono infinite e dipendono dalle tue esigenze individuali. Una volta creati gli alias con il tag +, puoi impostare dei filtri in Gmail per smistare automaticamente le email in base all’indirizzo utilizzato. Ad esempio, puoi creare un filtro che invii tutte le email indirizzate a nome.cognome+newsletter@gmail.com direttamente alla cartella “Newsletter”.

Il tag + di Gmail è un asso nella manica per chiunque desideri una casella di posta ordinata e gestita in modo efficiente. Sperimentate con questa funzionalità, create alias personalizzati e scoprite come semplificare la vostra vita digitale, un’etichetta alla volta.