Trucco Android utilissimo per nascondere foto, video o addirittura app sullo smartphone: ecco come fare

Questo trucco di Android è utilissimo per nascondere foto, video o app sullo smartphone. Ecco come fare per attivarlo subito.

Se siete in possesso di uno smartphone con sistema operativo Android, sicuramente sarete già a conoscenza dei tantissimi strumenti e funzionalità che danno modo di godere di vantaggi unici e di scorciatoie per poter accedere a tutto ciò di cui si ha bisogno in maniera veloce ed intuitiva. Ma non solo perché, considerando la moltitudine di possibilità diverse, non è da escludere che qualcosa sia passato in sordina.

Potreste infatti avere a che fare con alcuni trucchetti e sotterfugi di cui mai avete sentito parlare prima ma che presto entreranno a far parte delle vostre abitudini. Oggi vi parliamo in particolare di un trucco Android utilissimo e che vi dà modo di nascondere foto, video o addirittura app dallo smartphone. Ecco che cosa bisogna fare per accedervi subito, dopo averlo provato resterete senza parole e vi pentirete di non averlo scoperto prima.

Trucco Android per nascondere tutto: cos’è e come si attiva

Si tratta di un trucco per Android tanto semplice da applicare quanto efficace. Che è stato ideato per una maggior protezione della privacy degli utenti e dà la possibilità di nascondere foto, video o addirittura app dal proprio smartphone. Così che nessun occhio indiscreto possa accedervi senza il vostro consenso. E sicuramente, in passato ve la sarete già vista con spioni che tentano di accedere alle vostre informazioni personali in maniera indiretta.

Tutto quello che dovete fare è godere dell’Area Personale di Samsung, un tool per la vostra sicurezza che si trova all’interno degli smartphone Galaxy ed è protetto dalla piattaforma di sicurezza Knox. All’apparenza è una normale app come le altre, ma in realtà si tratta di un contenitore dove salvare le informazioni private. Per aprire il tutto, infatti, è necessario utilizzare l’autenticazione biometrica o un codice di accesso.

E non ci sono limiti di spazio, potete inserire tutto quello che volete anche se di dimensioni enormi. Fino a quando la memoria libera sul telefono ve lo consentirà. Per potervi accedere, tutto quello che dovete fare è andare nelle Impostazioni, toccare Dati biometrici e sicurezza e poi selezionare Area personale.

Qui vi verrà chiesto di inserire ID account Samsung e la password, e poi di impostare il tipo di blocco che preferite. Dopo aver fatto Continua, vi verrà dato modo di aggiungere l’icona tra le app. Cliccateci sopra dalla home e inserite i dati di accesso, così da poter inserire tutti gli elementi che volete ed essere certi che nessuno potrà accedervi senza autorizzazione.