Trucchi per smartphone e funzioni nascoste: queste ti saranno sicuramente utili

Gli smartphone sono diventati una parte essenziale della nostra vita quotidiana, arricchendola con una vasta gamma di funzionalità.

Tuttavia, molti di noi non sfruttano appieno il potenziale di questi dispositivi. In questo articolo, esploreremo alcuni trucchi e funzioni nascoste degli smartphone che potrebbero sorprendervi.

Utilizzare lo smartphone come lente d’ingrandimento

Avete mai faticato a leggere il testo in piccolo su un documento o avuto la necessità di ingrandire un dettaglio? Invece di affaticare la vista, potete trasformare il vostro smartphone in una lente d’ingrandimento. Questa funzione spesso trascurata può rivelarsi incredibilmente utile. Per attivarla, andate nelle Impostazioni, selezionate Accessibilità e attivate la funzione Magnifier. Una volta abilitata, potrete accedere alla lente d’ingrandimento con un triplo tap sul pulsante Home.

Gestire le notifiche in modo efficace

Le notifiche possono essere utili ma anche fonte di distrazione e fastidio. Fortunatamente, esistono modi per gestirle efficacemente sul vostro smartphone. Ad esempio, è possibile premere a lungo su una notifica per accedere alle impostazioni delle notifiche. Da qui è possibile disattivare le notifiche per una specifica app o scegliere di visualizzarle silenziosamente.

Usare comandi vocali per chiamate e messaggi

Digitare lunghi testi o comporre numeri manualmente può essere tedioso. Utilizzando i comandi vocali è possibile effettuare chiamate e inviare messaggi senza toccare lo smartphone. Sia i dispositivi Android che iOS dispongono di assistenti vocali che possono aiutarvi in questo: su Android attivate Google Assistant con “OK Google” o “Hey Google”, mentre su iPhone usate “Hey Siri”. Una volta attivato l’assistente vocale, potete chiedere al vostro telefono di effettuare una chiamata o inviare un messaggio.

Personalizzare le vibrazioni per i contatti

Volete sapere chi vi sta chiamando o inviando un messaggio senza guardare il telefono? È possibile personalizzare le vibrazioni per diversi contatti sullo smartphone. Andate sui Contatti, selezionate un contatto e poi toccate Modifica. Scorrete fino all’opzione Vibrazione e selezionate il modello di vibrazione che desiderate utilizzare per quel contatto.

Usare lo smartphone come telecomando

Se odiate cercare il telecomando della TV ogni volta che volete cambiare canale o regolare il volume, sappiate che se possedete uno smartphone potete usarlo come telecomando. Molti televisori ed altri dispositivi possono essere controllati tramite app per smartphone; basta cercarla nell’App Store e scaricarla. Una volta scaricata l’applicazione sarà possibile controllare la TV o altri dispositivi usando lo smartphone.

Funzione Non Disturbare Durante la Guida

Per chi trova difficile resistere al controllo dello smartphone mentre guida, questa funzione fa al caso vostro: molti telefoni includono la modalità Non Disturbare Durante la Guida che silenzia automaticamente le notifiche ed invia risposte automatiche ai messaggi in entrata durante la guida; ciò contribuisce a ridurre le distrazioni alla guida promuovendo abitudini più sicure.

Per abilitarla andate nelle impostazioni del telefono selezionando Non Disturbare ed attivate Non Disturbare Durante La Guida.

Queste sono solo alcune delle molteplici funzioni nascoste ed utilissimi trucchi che i nostri smartphones offrono quotidianamente senza che ne siamo pienamente consapevoli; speriamo questi suggerimenti possano migliorarne ulteriormente l’utilizzo rendendo ancora più completa ed efficiente l’esperienza con questi strumentali compagnoni digitali della nostra vita quotidiana.