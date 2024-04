Trucchetto pratico e veloce per PC, Android ed Apple: nessuno potrà più farsi i fatti tuoi

Adottare queste pratiche aumenta la sicurezza dei dati personali e assicura una maggiore tranquillità quando si condividono informazioni.

Nel vasto universo tecnologico che ci circonda, spesso ci si perde in un mare di funzionalità avanzate e aggiornamenti continui. Tuttavia, molte delle opzioni più utili e importanti, soprattutto in termini di privacy e sicurezza dei dati, restano inesplorate.

Gli strumenti digitali moderni sono dotati di capacità sorprendenti che possono fare la differenza nella gestione quotidiana delle nostre informazioni personali. Ma come possiamo sfruttare al meglio queste risorse per proteggere i nostri dati più sensibili? Una di queste funzionalità sottovalutate riguarda la sicurezza dei file.

Nonostante la crescente preoccupazione per la privacy online, molti non sono consapevoli che si può applicare un livello aggiuntivo di sicurezza a documenti, immagini o altri file importanti, rendendoli accessibili solo attraverso una password. Questo semplice passo può impedire che informazioni riservate cadano nelle mani sbagliate, garantendo così un’efficace protezione dei dati personali e lavorativi.

Proteggi i tuoi dati con una password

Il processo per proteggere i tuoi file con una password varia leggermente a seconda del sistema operativo che utilizzi, ma i principi di base rimangono gli stessi. Per gli utenti di PC Windows, software come 7-Zip o WinRAR offre una soluzione efficace e affidabile. Con 7-Zip, ad esempio, puoi facilmente aggiungere una password ai tuoi archivi.

Dopo aver scaricato e installato il programma, clicca con il tasto destro sul file o cartella che desideri proteggere, seleziona “7-Zip” e poi “Aggiungi all’archivio“. Qui, potrai inserire una password forte e scegliere il tipo di cifratura, garantendo così che i tuoi dati siano ben protetti.

I possessori di dispositivi Apple possono utilizzare software Keka o lo strumento integrato Utility Compressione per creare archivi protetti da password. E’ un’app gratuita e open source disponibile sul sito ufficiale, permette di comprimere e proteggere file in vari formati. Dopo aver installato Keka, trascina i file nell’applicazione, imposta una password e seleziona il formato di archivio desiderato.

Infine, per gli utenti Android, l’app RAR è un’ottima scelta per comprimere e proteggere i file. Scarica l’app, apri RAR, seleziona i file che desideri proteggere e tocca l’icona di creazione dell’archivio. Scegli il formato tra ZIP o RAR, imposta una password, e il gioco è fatto. Questa soluzione non solo proteggerà i dati, ma renderà anche più gestibile lo spazio di archiviazione sul dispositivo.