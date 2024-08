Troppe app all’avvio rallentano il PC: Disattivale in un secondo

Nell’era digitale, la velocità e l’efficienza dei nostri computer sono diventate fondamentali sia per il lavoro che per il tempo libero.

Spesso, però, ci troviamo di fronte a PC che impiegano tempi lunghissimi per avviarsi completamente. La causa? Le numerose applicazioni che si attivano automaticamente all’accensione del dispositivo. Fortunatamente, esiste un semplice trucco che può migliorare notevolmente la situazione.

Il primo passo verso un computer più veloce e reattivo è identificare quali applicazioni si avviano automaticamente ogni volta che accendiamo il nostro PC. Questo processo può sembrare complesso ai meno esperti, ma in realtà è sorprendentemente semplice grazie agli strumenti forniti direttamente dal sistema operativo.

Per iniziare, basta utilizzare la funzione di ricerca presente nella barra delle applicazioni di Windows. Digitando “app di avvio“, il sistema ci porterà direttamente alla sezione desiderata nelle impostazioni del computer. Qui troveremo elencate tutte le applicazioni configurate per avviarsi automaticamente al momento dell’accensione.

Selezionare le Applicazioni da Disattivare

Una volta aperta la sezione dedicata alle app di avvio, potremmo rimanere sorpresi dalla quantità di programmi che si attivano senza il nostro consenso esplicito. Molti di questi possono essere software preinstallati dal produttore del PC o applicazioni scaricate nel tempo e dimenticate.

Il passaggio successivo consiste nell’esaminare attentamente l’elenco e decidere quali applicazioni sono effettivamente necessarie durante l’avvio del sistema. È importante procedere con cautela in questa fase: disattivando app essenziali potremmo infatti compromettere alcune funzionalità importanti del nostro dispositivo.

Disattivare le app non necessarie è un processo altrettanto semplice quanto identificarle. Accanto a ogni voce presente nell’elenco delle app di avvio troviamo un interruttore che permette di attivarle o disattivarle con un semplice clic.

È consigliabile disattivare solo quelle applicazioni delle quali siamo certi non avere bisogno durante l’avvio del sistema. Questa operazione può includere software come aggiornatori automatici, assistenti digitali non utilizzati o addirittura giochi che non hanno motivo di essere eseguiti all’accensione del PC.

Benefici della Disattivazione delle App all’Avvio

I benefici derivanti dalla disattivazione delle app superflue all’avvio sono immediatamente evidenti dopo il riavvio del sistema. Il tempo necessario perché il computer diventi operativo si riduce notevolmente, migliorando così l’esperienza d’uso quotidiana.

Inoltre, limitando il numero di processi in esecuzione sin dall’avvio, si ottiene anche una migliore gestione delle risorse hardware come RAM e CPU. Questo non solo accelera i tempi di avviamento ma contribuisce anche a mantenere elevate le prestazioni generali del sistema durante l’utilizzo intensivo.

La gestione delle app d’avvio non è un’operazione da effettuarsi una sola volta; al contrario, richiede una manutenzione periodica per garantire sempre la massima efficienza possibile. Con l’installazione (volontaria o meno) di nuove applicazioni nel tempo, infatti, potrebbero aggiungersi nuovi elementi alla lista degli autostart senza che ce ne accorgiamo immediatamente.

Pertanto, è buona norma controllare periodicamente la sezione dedicata alle app d’avvio attraverso i passaggi descritti precedentemente ed effettuare gli eventuali aggiustamenti necessari in base alle proprie esigenze e modifiche apportate al setup software del proprio computer. Attraverso questi semplicissimi passaggi è possibile ottenere significativi miglioramenti nelle prestazioni generali dei nostri dispositivi informatici senza dover ricorrere a interventi tecnici complessi o costosi upgrade hardware.