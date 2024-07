Trasformati in sticker e decora le tue storie Instagram

Instagram è una piattaforma che non smette mai di stupirci, grazie alle sue innumerevoli funzioni pensate per rendere le nostre storie e i nostri reel sempre più coinvolgenti e personalizzati.

Tra queste, una delle più creative ma forse meno conosciute è la possibilità di creare degli sticker personalizzati partendo dalle proprie fotografie. Vediamo come fare.

La funzione degli sticker personalizzati su Instagram permette a chiunque di aggiungere un tocco personale alle proprie storie, rendendole uniche e facilmente riconoscibili dai propri follower. Questa opzione si rivela particolarmente utile per chi vuole dare risalto alla propria immagine in modo originale o semplicemente divertirsi creando contenuti sempre nuovi e freschi.

Il primo passo per realizzare uno sticker personale è quello di creare una nuova storia. Instagram offre una vasta gamma di strumenti per farlo, consentendoti di scegliere tra foto già presenti nel tuo rullino fotografico o scattarne una al momento. Una volta selezionata l’immagine che farà da sfondo alla tua storia, sei pronto per passare alla fase successiva.

Scegli il tuo adesivo personale

Dopo aver impostato lo sfondo della tua storia, il passaggio successivo consiste nel selezionare lo sticker da aggiungere. Per fare ciò, accedi alla sezione dedicata agli adesivi tramite l’icona corrispondente situata nella parte superiore dello schermo. Tra le varie opzioni disponibili, troverai quella denominata “ritagli”. Selezionandola potrai scegliere la foto da trasformare in uno sticker.

Una volta scelta la foto che desideri utilizzare come adesivo, Instagram provvederà automaticamente a ritagliarla eliminando lo sfondo. Questo ti permetterà di ottenere uno sticker pulito e ben definito della tua immagine senza elementi superflui. A questo punto non ti resta che cliccare su “Usa adesivo” e posizionarlo liberamente all’interno della tua storia.

Grazie a questa funzionalità puoi dare libero sfogo alla tua creatività, combinando gli sticker personalizzati con altri elementi grafici offerti dalla piattaforma come testi animati, filtri ed effetti speciali per rendere ogni tua storia davvero speciale.

La possibilità di creare degli sticker personalizzati rappresenta solo una delle tante funzionalità offerte da Instagram per stimolare la creatività dei suoi utenti e permettere loro di esprimersi in modi sempre nuovi ed entusiasmanti. Seguendo questi semplici passaggi potrai arricchire le tue storie con elementi unici che parlano direttamente di te e del tuo mondo, coinvolgendo ancora di più i tuoi follower nell’universo delle tue narrazioni visive.