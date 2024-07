Trasforma il tuo Amazon Echo in un impianto Hi-Fi di tutto rispetto: il trucco furbo

Volete trasformare il vostro Amazon Echo in un impianto Hi-Fi? Ecco che cosa dovete fare, c’è un trucco furbo che nessuno conosce.

Gli Amazon Echo rimangono ancora oggi tra i dispositivi tech più amati ed utilizzati in assoluto. In quanto danno modo di godere delle innumerevoli funzionalità proposte da Alexa, l’assistente vocale di Amazon. Per poter impartire comandi di ogni genere, impostare la domotica in casa, avere conversazioni sempre più intelligenti e molto altro.

E se vi dicessimo che ci sono anche utilizzi di cui ancora non eravate a conoscenza? C’è in particolare un trucco nascosto che ha dell’incredibile. Se seguite questi passaggi, avrete la possibilità di trasformare il vostro Echo in un impianto Hi-Fi di tutto rispetto. Con un audio eccellente che vi darà modo di ascoltare la vostra musica preferita col massimo della qualità. Senza dover più rinunciare a nulla, provare per credere.

Come trasformare Alexa in un impianto Hi-Fi: la guida

Forse ancora non lo sapevate, ma gli Amazon Echo hanno modo di essere collegati ad altoparlanti veri e propri tramite un semplice cavo audio standard da 3.5 mm. Ad eccezione degli Echo Dot di 5a generazione e degli Echo Pop e Spot. Che invece non hanno alcun hack audio.

Tutti gli altri modelli hanno invece una presa dove poter collegare il cavo audio alla connessione Aux Out dell’Echo. E ovviamente, all’Aux In dell’altoparlante. A questo punto, accedete la cassa e vedrete che l’audio verrà reindirizzato ad essa. E non più agli altoparlanti del dispositivo di Amazon.

Potete in alternativa anche utilizzare il bluetooth, se non volete avere troppi cavi in casa. Vi basta aprire l’app di Alexa, andare su Dispositivi e scegliere il device Alexa da collegare alla cassa. A questo punto, scegliete la voce Connetti un dispositivo e quindi Connessioni bluetooth. Qui potrete eseguire una ricerca dell’app di dispositivi Bluetooth da poter abbinare. Toccate il nome della cassa e il gioco è fatto.

Grazie all’accoppiamento intelligente, anche in questo caso l’audio verrà direttamente reindirizzato agli altoparlanti esterni e non più a quelli dell’Echo. Se siete in possesso di un buon impianto Hi-Fi, ecco che potrete ascoltare tutto ciò che Alexa ha da dirvi con un audio migliore. E non solo, perché chiaramente sarà anche possibile ascoltare la propria musica preferita, podcast, audiolibri e molto altro. Semplicemente utilizzando la voce per impartire comandi.