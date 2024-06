Tracciamento non autorizzato: se hai questo dispositivo in borsa chiunque può spiarti e seguirti ovunque

Ogni innovazione porta con sé non solo benefici, ma anche potenziali rischi se utilizzata in modo improprio.

Viviamo in un’era di straordinari progressi tecnologici. Tuttavia, questi stessi strumenti che migliorano la nostra quotidianità possono essere utilizzati in modo illecito, creando nuovi tipi di minacce alla nostra sicurezza e privacy.

Ad esempio, le telecamere di sicurezza installate per proteggere le nostre case possono essere hackerate. Le app per il monitoraggio della salute, possono raccogliere dati sensibili che finiscono nelle mani sbagliate. Anche i dispositivi di geolocalizzazione, che ci aiutano a trovare la strada o a localizzare oggetti smarriti, possono essere sfruttati per tracciare i nostri movimenti senza il nostro consenso.

Questa duplice natura della tecnologia rappresenta una sfida costante. È essenziale essere consapevoli di questi rischi e sapere come proteggersi. Solo comprendendo appieno le funzionalità e i pericoli associati ai dispositivi tecnologici possiamo utilizzarli in modo sicuro ed efficace.

L’innovativo dispositivo Apple che può essere usato per tracciarci

Gli AirTag di Apple, ad esempio, sono dispositivi delle dimensioni di una moneta progettati per aiutarci a ritrovare oggetti smarriti tramite la rete di dispositivi Apple. La loro facilità d’uso e il loro costo contenuto li rendono però anche potenziali strumenti per monitorare i movimenti di qualcuno senza il suo consenso.

Possono essere nascosti in borse, veicoli o altri oggetti personali, permettendo a chiunque di tracciare la nostra posizione in tempo reale. Gli esperti di sicurezza informatica avvertono che questi dispositivi possono essere utilizzati ad esempio da partner o ex coniugi malintenzionati, così come da stalker e altri criminali.

Se sospetti che qualcuno abbia piazzato un AirTag su di te ci sono vari modi per rilevarlo. Gli utenti iPhone possono ricevere un avviso sullo schermo se il dispositivo rileva un AirTag sconosciuto nelle vicinanze. Inoltre, puoi utilizzare l’app “Trova il mio” per localizzare l’AirTag e fargli emettere un suono.

Una volta rilevato, è possibile disfarsi di questo dispositivo seguendo alcuni semplici passaggi. Tieni presente che disabilitando l’AirTag, il proprietario verrà informato. Se sei in una situazione di pericolo, scegli un momento sicuro per farlo e considera di contattare le autorità o servizi di supporto per le vittime di abusi.

Per disabilitare l’AirTag, apri il dispositivo ruotando il coperchio in senso antiorario e rimuovi la batteria. Questo semplice gesto interromperà il tracciamento immediatamente. Prima di farlo, prendi nota del numero di serie del dispositivo. Questi dati possono essere utili alle autorità per identificare il proprietario dell’AirTag.