Torna il bonus bollette ma il termine per le domande è il 19 giugno: si richiede con lo SPID

Bonus bollette, domande da presentare entro il 19 giugno: la sconvolgente opportunità di cui approfittare immediatamente.

Stiamo parlando di una vera manna dal cielo per molti cittadini che potranno quindi spendere di meno per le imposte. Torna, perciò, quest’occasione per dare un po’ di respiro ai contribuenti italiani in difficoltà con il pagamento delle imposte che sempre più spesso sono molto alte tanto da risultare quasi insostenibili.

A far lievitare i costi dell’utilizzo dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua sarebbero però anche molto le tasse che vengono messe sui servizi. Anche un consumo piuttosto moderato di queste materie prime può quindi rivelarsi molto costoso. Ed è proprio questa la ragione per la quale in molti fanno fatica a saldare queste imposte pur facendo economia con questi servizi.

Al fianco di questi gli italiani virtuosi ancora una volta scende lo Stato con il “Bonus Bollette”. Richiederlo è molto più facile di quello che si possa pensare: si fa tutto online e in pochi minuti. L’importante è dimostrare di possedere i requisiti necessari per averlo. Cerchiamo, perciò, di approfondire il tutto per capire meglio.

Bonus Bollette: chi può averlo e come richiederlo

Ci sono ancora poco più di due settimane per avanzare la richiesta in modo da poter usufruire di questo aiuto economico statale. Le domande accolte saranno saldate fino ad esaurimento dei fondi per questo stanziati ed ecco perché occorre sbrigarsi a presentare la domanda. Stiamo parlando di un rimborso economico che sarà erogato ai beneficiari direttamente in bolletta dal gestore dell’utenza.

L’agevolazione economica è rivolta alle famiglie con reddito basso e riguarda esclusivamente la dimora dove il nucleo familiare risiede. Si tratta di un bonus idrico volto ad abbattere i costi elevati delle bollette del sistema idrico che viene calcolato in base alle spese per le bollette dell’acqua sostenute nel 2023.

Non tutti però potranno usufruire di questa importante iniziativa. Infatti, stiamo parlando di una manovra locale che riguarda esclusivamente il Comune di Poggibonsi (Siena, Toscana). La domanda potrà essere presentata soltanto online tramite la piattaforma Sosi@home disponibile sul sito dell’Amministrazione comunale di Poggibonsi.

Indispensabile per poter accedere sarà avere le proprie credenziali SPID. Chi avesse difficoltà con i servizi digitali potrà comunque recarsi presso i Punti Digitale Facile e ricevere assistenza gratuita. Orari di apertura di questi centri e anche tutte le altre informazioni sul bando sono disponibile sul sito del Comune di Poggibonsi. L’importante è presentare la domanda entro le 24:00 del 19 giugno 2024.