Top 5 PC che puoi comprare in questo momento, potenti e ti dureranno anni: la lista

Le scelte migliori da fare per chi deve cambiare il PC: la lista di quelli più potenti e in grado di durare per tanti anni.

Un po’ come lo smartphone, vale lo stesso concept. Quale PC comprare per chi deve cambiare, rinnovare, acquistare da zero? La domanda a cui si deve rispondere è un’altra, partendo ovviamente dalle disponibilità economiche.

Che ci devi fare? Non è affatto una domanda banale, nell’era del consumismo del consumismo tecnologico, della doppia chance store fisici o e-commerce, delle promo (più o meno convenienti) in ogni dove, facile uscire dal focus, distrarsi dalla vasta gamma di PC che ci offrono e perdere la trebisonda.

Stesso concept dello smartphone, si diceva: con una grande differenza, la durata del dispositivo. Oggi giorno un cellulare dopo due-tre anni si deve cambiare, se non fosse per la durata della batteria, che negli iPhone è ancora più evidente rispetto agli smartphone. Per cui, devi comprare un PC che deve durare anni? OK, ma per fare cosa esattamente?

PC on fire: dal Dell XPS all’Acer Aspire 5, passando per il Lenovo Yoga 9i

Tutti pazzi per il Dell XPS 13, sottile e leggero, col processore Intel Ultra 7 155H o la nuova CPU Snapgradon X Elite, display da urlo e una tastiera super apprezzata. Un 13 pollici touchscreen con Memoria installata: fino a 64 GB e uno storage che arriva addirittura fino a 2 Tera. Un solo grande difetto: costa 1200 euro.

Il suo alter-ego a livello economico può essere identificato assolutamente nell’Acer Aspire 5, un 15 pollici no touchscreen con un processore Intel Core i3 di undicesima generazione, 8 giga di memoria, storage di 128 GB.

Con il ROG Zephyrus G14 si torna a salire di prezzo, ma i player sanno il perché: è uno dei migliori PC da gaming: tastiera e schermo fluido da 14 pollici a 144 Hz, buonissime prestazioni direttamente proporzionali al suo prezzo, intorno ai mille euro.

Dedicato agli appassionati del 2 in 1: il Lenovo Yoga 9i è considerato dagli addetti ai lavori come il miglior PC Windows con cerniera a 360 gradi: 14 pollici touchscreen, processore: Intel Core i7 di 13a generazione, 16 giga di memoria e fino a un tera di spazio di archiviazione: 1400 il suo costo ma se vi serve un PC del genere, vi regalerà grandi gioie.

Dulcis in fundo il Microsoft Surface Pro 9, tablet e laptop da 13 pollici: processore veloce Intel i5 di dodicesima generazione per multitasking, 8 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione con Windows 11, Sapphire Microsoft Copilot, il tutto a nemmeno 900 euro. Fate vobis.