Top 10 videogiochi che puoi far girare anche su un PC vecchio ed economico: la lista dei sogni

Non serve per forza un PC dalle altre prestazioni per giocare: ecco una lista di 10 titoli che possono girare anche su un computer datato.

Il mondo dei videogiochi, da ormai tantissimi anni, si divide tra console gamer e PC gamer: ci sono tanti videogiocatori che preferiscono la comodità di avere una piattaforma studiata appositamente per il gaming come una PlayStation o una Xbox e tanti altri che invece sono maggiormente abituati a trascorrere le proprie sessioni di gioco con mouse e tastiera su PC sognando le alte prestazioni che può garantire questa macchina e soprattutto il fatto di avere a disposizione una grandissima quantità di titoli da provare.

Sono sicuramente molti i vantaggi del videogiocare al PC, ma molti utenti ci rinunciano essendo convinti che il proprio hardware non abbia le specifiche necessarie per poter essere utilizzato anche come piattaforma di gioco: chiaramene un PC da gaming ha delle componenti diverse rispetto a un computer da ufficio standard, ma questo non vuol dire che tutti i titoli presenti sul mercato abbiano bisogno di prestazioni alte per poter funzionare, anzi ce ne sono tantissimi capaci di girare anche su computer datati ed economici.

All’interno di questo articolo vi presentiamo i migliori 10 videogiochi che sono disponibili sulla piattaforma Steam e che è possibile scaricare e, soprattutto, giocare anche utilizzando un computer di fascia medio-alta senza impelagarsi tra schede video di alta qualità oppure processori ultra-prestanti per avere massime prestazioni.

I migliori 10 videogiochi che girano anche su un PC di fascia medio-bassa

Prima di cominciare a stilare la classifica bisogna fare una precisazione: la top 10 viene riportata in base al voto in centesimi presente sulla piattaforma Metacritic, sito web che si occupa di agglomerare tutte le recensioni relative al mondo dei videogiochi fornendo due risultati diversi in base alle votazioni della stampa specializzata e in base ai voti degli utenti.

Grand Theft Auto V: Complete Edition: l’ultimo capitolo della saga di Rockstar Games ancora continua a macinare numeri da record dopo 10 anni dalla sua uscita e, in attesa del sesto capitolo in arrivo il prossimo anno, si può scaricare anche su un PC abbastanza datato dato che il titolo ha una grafica appartenente a un paio di generazioni fa.

Dead Cells: metroidvania a scorrimento orizzontale considerato tra i migliori del suo genere che può essere giocato su qualsiasi computer, anche quelli da ufficio, grazie alla sua grafica in pixel art davvero molto semplice.

Batman: Arkham Asylum: il giustiziere di Gotham City è vero protagonista di questo titolo del 2009 che, essendo ormai vecchio di 15 anni, può essere giocato anche su PC di fascia medio-bassa senza problemi di prestazioni.

Migliori videogiochi per PC economici: il resto della lista

Burnout Paradise Remastered: titolo di corse arcade pubblicato da Electronic Arts molto simile a Need for Speed, ma chiaramente molto più leggero dal punto di vista della grafica e delle specifiche richieste per il PC.

Fallout 4: in onore della serie tv perché non riprendere l’ultimo capitolo della saga di Fallout? È un titolo abbastanza grande, ma allo stesso tempo vecchio di 10 anni e dunque non è un problema farlo girare anche su PC datati.

BioSchok 2 Remastered: nonostante la rimasterizzazione operata da 2K Games nel 2016, questo FPS non richiede altissime prestazioni dato che comunque gli ambienti si basano sulla versione originale del 2010.

Metal Gear Rising: Revengeance: se ami gli hack-and-slash e i giochi di azione e avventura allora questo è il titolo che puoi provare sul tuo PC di fascia medio-bassa se non riesci a far girare Devil May Cry o God of War.

Portal 2: probabilmente uno dei titoli più riconoscibili del panorama di Steam, secondo capitolo del puzzle game di Valve che amplia i livelli del primo Portal, ma la sua grafica resta comunque minimalista e dovrebbe girare su qualsiasi computer.

Stardew Valley: titolo rilassante nel quale bisogna prendersi cura della propria fattoria e rimetterla in sesto, è un videogioco abbastanza grande e duraturo, ma con una grafica in pixel art davvero molto semplice.

Brotato: roguelike nel quale sei una patata che spara ai nemici con una grafica minimale in 2D che può essere divertente da provare.