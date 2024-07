Tinder, l’ultimo aggiornamento raddoppia le tue possibilità di match

Ultimo aggiornamento su Tinder, una notizia interessante per gli utenti: ecco come raddoppiare le proprie possibilità di match.

Tra le varie app per cellulare, Tinder è diventata da tempo una di quelle dall’uso più comune. Una larga percentuale di single ce l’ha installata sul proprio telefono, trattandosi dell’app più famosa e performante, in un panorama che ne vede in giro moltissime, per incontri e appuntamenti. Anche se non è sempre facile ottenere i risultati desiderati.

C’è chi cerca l’anima gemella e chi soltanto un’avventura, per tutti l’obiettivo è quello di scorrere i vari profili scegliendo quelli che maggiormente piacciono e sperare nel match, che possa poi metterci in contatto con l’altra persona. La possibilità di scelta è senza dubbio ampia, visto che dicevamo la usano ormai in svariate centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, ma i match a volte latitano.

Occorre senza dubbio fortuna nel risaltare agli occhi della persona giusta, una mano dall’algoritmo dell’app e magari anche saper scegliere come impostare al meglio il proprio profilo, per massimizzare le possibilità di successo. Con l’estate ormai entrata nel vivo, in molti si aiuteranno, oltre che con gli incontri in spiaggia o in giro per serate, anche con Tinder per riuscire ad avere incontri speciali e l’utilizzo dell’applicazione, naturalmente, in questo periodo toccherà i suoi massimi picchi annuali.

Tinder, la funzione della AI che “sceglie” le foto per te: risultati garantiti

Entra in scena in particolare la AI, che ci aiuterà a ottenere molti più match, o almeno ad aumentare le probabilità che questo accada. Tinder presenta adesso una nuova funzione, dal nome Photo Selector.

Come si intuisce dal nome, è una funzionalità che selezionerà le migliori foto da posizionare sul nostro profilo, scegliendo quelle più accattivanti per qualità, colori e non solo. La funzionalità passerà al setaccio le foto che abbiamo salvato sul nostro cellulare, scegliendo secondo un proprio algoritmo quelle migliori e più congeniali ad attirare l’attenzione di altre persone.

Non resta che mettere alla prova questa novità nell’applicazione, per verificarne i risultati. Tinder, nel frattempo, sta valutando anche ulteriori aggiornamenti per migliorare il più possibile l’esperienza degli utenti. Per rendere sempre più, laddove possibile, l’amore a distanza di un solo swipe.