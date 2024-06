TIMVISION con Disney+ a un pezzo irripetibile: meno di 4€ al mese

Per tutti gli abbonati a TIMVISION, è disponibile un’offerta imperdibile per avere accesso illimitato alla libreria multimediale di DIsney+.

TIMVISION è un servizio streaming video offerto dalla società di telecomunicazioni TIM. Si tratta di un catalogo multimediale composto da serie televisive, film, documentari, cartoni animati e anche alcune produzioni originali. Il servizio è disponibile solo tramite abbonamento mensile, il tutto a prezzi convenienti ed accessibili.

La piattaforma mette a disposizione dell’utente diverse offerte che consentono di accedere al servizio di streaming video. L’abbonamento TIMVISION Gold, ad esempio, rappresenta l’offerta più completa attualmente disponibile nel listino di TIM. E permette di accedere ad alcuni popolari servizi di streaming video dedicati al mondo dell’intrattenimento e a quello sportivo.

I pacchetti offerti non prevedono ulteriori costi di attivazione e offrono la possibilità di optare per una cifra fissa mensile, senza costi accessori. Inoltre, TIMVISION permette all’utente di usufruire del pacchetto internet WiFi Casa, con relativa attivazione del numero telefonico di Telecom Italia.

Disney+ con TIMVSION: solo 4€ al mese

Nel mondo delle piattaforme streaming video, Disney+ è una delle più amate e utilizzate dagli utenti di tutto il mondo. Si tratta di un servizio on demand pensato e offerto da The Walt Disney Company, in cui poter guardare tutti i cartoni animati originali Disney, comprese le serie televisive e i film realizzati dall’iconica casa di produzione statunitense. Al momento, gli utenti possono usufruire del servizio con un abbonamento mensile unico di circa 9 euro al mese, il quale comprende l’accesso a tutti i contenuti presenti sulla piattaforma.

L’offerta di TIMVSION è imperdibile, poichè l’abbonamento prevede un accesso alla piattaforma Disney con soli 3,99 euro al mese fino al 31 dicembre 2024. Al termine di questo periodo, Disney+ sarà disponibile con un prezzo maggiorato di 6,99 euro al mese. L’offerta comprende, ovviamente, l’accesso completo a tutti gli altri servizi offerti dalla piattaforma streaming TIMVISION, inclusi i contenuti sportivi e i film originali.

I contenuti proposti su Disney+ non riguardano solo il magico mondo creato da Walt Disney: gli utenti possono guardare serie televisive iconiche come Grey’s Anatomy, The Walking Dead, American Horror Story, Lost e molti altri prodotti originali e mozzafiato. L’utente può scegliere la propria offerta in base alle esigenze personali. Per chi volesse provare una resa dell’immagine come al cinema, TIMVISION offre l’abbonamento Disney+ Premium, con una qualità video in 4K UHD.