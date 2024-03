TIM ti offre la PS5 (e non solo) a un prezzo stracciato e senza alcun anticipo: la promo dura poco

Arriva l’offerta bomba da TIM: è possibile avere la PS5 a un prezzo stracciato. Sbrigati, perché l’offerta dura ancora per poco.

TIM è uno degli operatori più scelti in Italia. Che sia per reti cellulari o per la connessione a Internet, le offerte che propongono sono sempre tra le più vantaggiose, grazie anche all’ottima copertura che hanno su tutto il Paese. Grazie a queste offerte competitive TIM continua a rimanere in cima al mercato, coprendo il 44% degli accessi a Internet in Italia tramite rete fissa.

Ma TIM non offre solo servizi di telefonia o di rete fissa. Occasionalmente, infatti, includono offerte extra con i loro abbonamenti tradizionali. È questo il caso di oggi, dove permettono di acquistare una PlayStation 5 a rate a un prezzo estremamente vantaggioso. Ecco come funziona l’offerta.

TIM, PS5 offerta a un prezzo stracciato: i dettagli

L’offerta, dedicata ai clienti TIM che hanno una linea mobile per 24 mesi o sono titolari di una linea fissa, permette di scegliere tra diverse opzioni. L’utente può scegliere tra due opzioni diverse: si può optare per la PS5 singola, venduta al prezzo da 18 al mese per 30 mesi, o l’offerta ancora più vantaggiosa che include la PS5 insieme a Gran Turismo 7 e due controller Dualsense per 23 euro al mese (sempre per 30 mesi).

Entrambe le opzioni non richiedono anticipo e non ci sono interessi da pagare. C’è poi una terza offerta riguardante il PlayStation Portal, il dispositivo di riproduzione remota di PS5. Questo è acquistabile per 8 euro al mese per 30 mesi, rappresentando un compagno ideale alle altre due offerte.

Come già menzionato, l’offerta richiede che il cliente TIM abbia una linea mobile per 24 mesi o sia alternativamente titolare di una linea fissa. Per procedere con l’acquisto bisognerà utilizzare il servizio TIMFIN, che ha alcuni requisiti. Oltre alla già menzionata linea TIM sono necessari un account MyTIM, una carta di credito o debito abilitata all’acquisto online e un documento d’identità.

Da notare che, nel caso di quest’ultimo, gli utenti che sono abbonati alla linea fissa avranno bisogno di un account SPID per ottenere l’offerta, mentre chi è abbonato alla linea mobile può usare un documento di riconoscimento e una tessera sanitaria.

Se questi requisiti sono soddisfatti, tutto quello che bisogna fare è andare sul sito della TIM nella sezione prodotti e trovare l’offerta dedicata alla PS5. Da qui bastano un paio di clic, l’inserimento dei dati richiesti e la console verrà consegnata a casa in pochi giorni.