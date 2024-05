TIM sbaraglia la concorrenza, non si sono mai viste offerte simili: si parte da 6€

Queste offerte di TIM sono uniche e dovreste attivarle subito. Si parte da 6 euro al mese, così la concorrenza non potrà nulla.

Il mercato della telefonia mobile e fissa in Italia è in evoluzione costante, ed ecco dunque che diventa fondamentale tenere sempre d’occhio quali sono le ultime offerte e promozioni che vengono lanciate ai principali operatori telefonici. Da ormai qualche anno, sia le piccole che le grandi realtà infatti stanno applicando una strategia al risparmio, con tagli che comprendono tantissimi vantaggi a costi ridotti.

E vale tanto per la telefonia mobile con minuti, SMS e Giga di internet quanto per quella fissa con fibra ottica super veloce e tanti altri servizi extra a portata di mano. Oggi la grande protagonista è TIM, che ha deciso di lanciare alcune offerte che mai is erano viste prima d’ora. Altro che la concorrenza, si parte da 6 euro per godere di vantaggi pazzeschi.

Nuove offerte TIM: servizi e vantaggi extra a partire da 6 euro

Queste nuove offerte lanciate dalla TIM risultano essere un vero e proprio colpo da novanta nei confronti della concorrenza. L’obiettivo è chiaro, andare ad acquisire sempre più clienti a suon di promozioni con servizi e vantaggi extra unici nel loro genere. D cui si potrà godere con un canone mensile in caduta libera. Ce ne sono alcune a soli 6 euro che vi permetteranno di godere di tutti i vantaggi di cui avete bisogno.

Partiamo dalla Power Special, che propone minuti senza limiti, 200 SMS e ben 300 Giga di internet in 5G per il mobile. A soli 9,99 euro al mese, per un canone tra i più convenienti in assoluto. E se volete spendere ancora meno, allora la Power Iron è ciò che fa per voi. Questo bundle propone gli stessi minuti e messaggi della Power Special, con la differenza che i Giga sono “solo” 150 e in 4G. Il prezzo da versare è di 6,99 euro mensili.

E infine la Power Supreme Easy, una via di mezzo tra le due promozioni che unisce l’utile al dilettevole. Con un costo mensile fisso di 7,99 euro, potrete godere di minuti illimitati, 200 SMS E 200 Giga di internet in 4G. L’ideale per preparare al meglio le vostre vacanze, quando passerete molto tempo senza il Wi-Fi e vi servirà una buona copertura di rete mobile. E anche per l’estero, ci sono alcuni Giga garantiti col roaming.