TIM, mai una promozione a prezzo così basso: 6,99€ per un carico di servizi

TIM ha lanciato una nuova promozione ad un prezzo mai così basso. Solo 6,99 per godere del carico di servizi: ecco i dettagli.

Il mercato della telefonia mobile in Italia sta lanciando una lunga serie di nuove proposte decisamente molto interessanti e che potrebbero attirare anche voi. Si parla di promo a prezzi sempre più convenienti, che vanno ad includere numerosi vantaggi come minuti, SMS e soprattutto Giga di traffico dati. Oltre ad altri vantaggi come la segreteria telefonica e l’hotspot incluso.

Tra le altre cose, anche TIM sta decidendo di puntare su questa strategia e ha in mente alcune promo da capogiro. Una di queste è stata presentata nei giorni scorsi e promette di conquistare una fetta sempre maggiore di pubblico. Pensate che, a soli 6,99 euro al mese, sono inclusi vantaggi mai visti prima. Il tutto col massimo della connettività e della qualità garantita dal provider.

Promozione di TIM: 6,99 euro per un carico di vantaggi

A soli 6,99 euro al mese, TIM ha deciso di fare le cose in grande e di lanciare una nuova promozione ricca di vantaggi e opportunità diverse. Se state pensando di cambiare operatore o anche solo offerta, allora questa iniziativa è decisamente ciò che fa al caso vostro. Dopo aver scoperto tutti i servizi inclusi, correrete in negozio per attivare il tutto.

Entrando più nel dettaglio, questo nuovo bundle include minuti illimitati, 200 SMS al mese su territorio nazionale e infine 100 Giga di internet con la navigazione fino al 4G+ inclusa. Se invece volete usufruire del 5G, sarete costretti a versare un sovrapprezzo mensile.

Come detto, il costo per godere di tutti questi servizi è di 6,99 euro al mese. Da versare nel credito residuo della SIM ricaricabile. Senza dunque la necessità di dover salvare una carta di credito o un conto corrente. E il grande vantaggio è che questo servizio è accessibile a chiunque, in quanto non stiamo parlando di una operator attack.

Se siete interessati, potete direttamente accedere alla pagina dedicata tramite il sito ufficiale dell’operatore oppure recarvi in uno dei tanti negozi fisici sparsi per l’Italia. Dopo aver completato la registrazione, entro due giorni la SIM sarà attiva e potrete godere di tutti i vantaggi di TIM ad un costo poche volte così basso prima d’ora. Senza dover rinunciare al meglio della connettività che il provider offre in tutta Italia.