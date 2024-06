TIM, cambiano le condizioni generali e le norme di utilizzo: cosa sapere

Queste nuove condizioni rappresentano un cambiamento significativo per gli utenti di TIM, che dovranno ora valutare le opzioni disponibili.

Le nuove modifiche introdotte da TIM alle condizioni generali di abbonamento e alle norme di utilizzo sono di grande importanza per tutti gli utenti dei servizi di telefonia fissa e mobile. L’annuncio, che ha suscitato numerose reazioni nel settore delle telecomunicazioni, rappresenta un cambiamento significativo nelle politiche contrattuali della compagnia. Questo aggiornamento arriva dopo una serie di contestazioni da parte sia dei consumatori, sia delle autorità competenti.

Questa evoluzione normativa e contrattuale segna un passo importante nel modo in cui TIM gestisce i suoi rapporti con i clienti. La rimozione di una particolare clausola, insieme alle altre modifiche, rappresenta un tentativo di rispondere alle esigenze degli utenti e di adeguarsi alle nuove disposizioni regolatorie. È però cruciale che gli utenti comprendano appieno queste modifiche e valutino attentamente le loro opzioni per decidere il modo migliore di procedere.

Modifiche alle clausole da parte di TIM: cosa cambia per gli utenti

TIM ha deciso di eliminare la clausola di adeguamento all’inflazione dai suoi contratti di telefonia fissa e mobile. In pratica, ciò significa che i prezzi delle offerte non verranno più aggiornati annualmente in base all’indice dei prezzi al consumo (IPCA). Questa clausola, introdotta nel novembre 2022, aveva suscitato molte polemiche e proteste da parte degli utenti, portando anche a interventi da parte di AGCOM, l’autorità garante delle comunicazioni.

Con la rimozione di questa clausola, TIM ha modificato gli articoli 6.1 delle Condizioni Generali di Abbonamento per la telefonia fissa e 1.3 delle Norme di Utilizzo per la telefonia mobile. In precedenza, questi articoli permettevano a TIM di aumentare i costi a carico del cliente in base alla variazione annuale dell’IPCA, con un eventuale incremento aggiuntivo per riflettere i costi sostenuti dalla compagnia. Si tratta, quindi, di una notizia che farà sicuramente piacere ai molti utenti abituati alla continua fluttuazione delle tariffe.

Tra le altre disposizioni della delibera vi è la possibilità per gli utenti di recedere gratuitamente in caso di adeguamento maggiorato da un coefficiente percentuale. La delibera prevede anche che l’adeguamento deve essere effettuato anche in caso di deflazione e che gli utenti possono passare gratuitamente a un’offerta analoga priva della clausola di adeguamento all’inflazione se l’aumento supera il 5% del canone mensile.

Nonostante la rimozione della clausola di adeguamento all’inflazione, TIM ha introdotto altre variazioni contrattuali. Ad esempio, a partire dal primo addebito successivo al 5 luglio 2024, il prezzo mensile di alcune offerte mobili ricaricabili aumenterà di 1,99 euro. Gli utenti interessati riceveranno una comunicazione diretta con diverse opzioni.