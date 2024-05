TikTok, ritorno di un gigante: utenti di tutto il mondo pazzi di gioia

Buone notizie per gli utenti di TikTok: garantito un ritorno molto importante e che farà la gioia di tutti.

Chi usa molto TikTok si sarà accorto del problema che negli ultimi tempi ha caratterizzato il famoso social e che ha portato al blocco della musica che accompagnava i vari video presenti sull’app.

Un problema sentito più o meno da tutti ma sicuramente con maggior ansia da chi con l’app genera anche importanti guadagni. Per fortuna, proprio nelle scorse ore pare sia stato annunciato un gradito ritorno che pian piano dovrebbe sistemare ogni cosa riportando tutto alla normalità.

TikTok: l’annuncio che tutti aspettavano

Chi realizza contenuti per TikTok (così come per ogni altro social) sa bene come l’utilizzo della musica giusta sia fondamentale per il successo di un video o anche solo di una serie di immagini da mettere insieme per comunicare qualcosa. Per questo motivo, la recente sospensione di molte delle musiche presenti sull’app è stata vissuta con molta apprensione sia dai semplici utenti che da coloro che vedono la piattaforma come una fonte di guadagno.

Il problema era nato da una mancata comunicazione con Universal Music che per tutta risposta aveva eliminato tutta la sua musica dalla nota app. Ebbene, sembra che finalmente il problema sia stato risolto e che gli attriti si siano sciolti.

La stessa Universal ha infatti lanciato un comunicato. Nello stesso ha dichiarato che insieme a TikTok si sta collaborando per assicurare un uso corretto dell’IA nell’industria musicale e che sia tale. Il problema era nato infatti proprio a causa di alcuni brani usati dagli utenti ma senza l’approvazione della Universal Music che, ovviamente, non aveva gradito. Da oggi, gli stessi, se considerati non autorizzati saranno prontamente rimossi.

In cambio si potrà tornare a godere della musica dell’etichetta che, diciamocelo, aveva fatto sentire la sua mancanza portando gli utenti a soffrirne sempre di più. Infine, può essere interessante sapere che il nuovo accordo tra TikTok e la Universal comprende anche delle opportunità nuove per la monetizzazione.

Sarà ad esempio integrata la possibilità di vendere servizi come biglietti per concerti o simili. Per avere maggiori informazioni a riguardo, ovviamente, bisognerà attendere ancora un po’. Intanto c’è la certezza di un ritorno estremamente gradito. E che garantirà il ritorno della buona musica su TikTok.