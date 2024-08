TikTok imita Shazam, ecco cosa potrai fare d’ora in poi

Il mondo di Shazam incontrerà presto quello di TikTok con le nuove feature introdotte dal social cinese più amato dai giovani.

È il social media dei giovani utenti del web, dove la creatività e l’originalità di ciascuno vengono ripagate in termini di visualizzazioni e likes. TikTok permette ai suoi utenti di creare e montare brevi video, della durata compresa tra 15 e 60 secondi, da poter personalizzare con un’ampia gamma di filtri, effetti e stickers.

Il social cinese si basa sulla diffusione dei cosiddetti trend, ovvero una tipologia di format o argomento in grado di diventare virale sulla piattaforma. La musica è un elemento fondamentale per TikTok, in grado di aumentare il coinvolgimento del pubblico e di canalizzare una informazione.

Per quanto riguarda la riproduzione di musica sul proprio device, molti ricorderanno l’epoca di Shazam, il servizio gratuito in grado di riconoscere un brano musicale in pochi secondi e di restituirne titolo e artista. Recentemente, i due software hanno deciso di convivere per la gioia degli utenti.

TikTok imita Shazam: la rivoluzione arriva sul social cinese

Il servizio di riconoscimento musicale di Shazam è ancora in uso e viene utilizzato spesso da chi, colto improvvisamente da un brano accattivante, desidera saperne il titolo per poterlo riascoltare in seguito. In seguito all’avvicinamento con il social cinese, la funzionalità principale dell’app potrebbe essere replicata anche su TikTok. Si tratta di una vera rivoluzione per il social dei video brevi, in cui la musica è un elemento costante e irrinunciabile.

TikTok Sound Search è la nuova funzione pensata dagli sviluppatori che permetterà di trovare facilmente una canzone da un unico pattern. Che sia in riproduzione o che venga canticchiata dall’utente, la nuova funzionalità di TikTok permetterà un riconoscimento musicale immediato.

Terminato il riconoscimento, la piattaforma permetterà all’utente di utilizzare il brano per la creazione di un nuovo video. La nuova funzione verrà potenziata con la possibilità di rilevare anche suoni o meme caratteristici di TikTok. Il nuovo strumento arriverà nelle prossime settimane con gli aggiornamenti consueti del social e ha già attirato l’attenzione degli utenti in tutto il mondo.

Per attivare la funzione Sound Search, basterà aprire l’applicazione, cliccare sul microfono situato nella scheda di ricerca di TikTok e riprodurre il brano di cui non si conosce il titolo, attendendo qualche secondo per il riconoscimento.