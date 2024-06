TikTok, arriva la funzione che fa felici gli utenti: miglioramento senza precedenti

Su TikTok è in arrivo una funzione che cambia l’esperienza degli utenti. Miglioramento senza precedenti: ecco di cosa si tratta.

L’era dei social prosegue in maniera costante con diverse piattaforme che fanno parte della vita quotidiana delle persone, tra queste troviamo TikTok che negli ultimi anni ha letteralmente spopolato tra i più giovani. Proprio questa piattaforma è ormai protagonista di un miglioramento sensazionale e senza precedenti.

In ambito digitale per convincere gli utenti a proseguire la loro esperienza su una determinata piattaforma sono necessarie nuove implementazioni. I continui miglioramenti vanno a garantire longevità all’app, che così può continuare a donare un’esperienza ricca ai tanti utenti presenti.

Questa volta TikTok ha deciso di introdurre una funzione che punta nuovamente a supportare i musicisti tramite una serie video chiamata “Off the Record“. Scopriamo insieme l’ultima interessante novità pensata dagli sviluppatori del famoso social.

TikTok, aiuto per i musicisti: in arrivo i video “Off the Record”

La nuova serie video dal nome “Off the Record” si ispira a format come “Song Exploder” e “Diary of a Song” del New York Times. La serie prodotta da TikTok presenta artisti del livello di Shakira, Meghan Trainor e Charli XVX che svelano le idee dietro i loro brani, il processo di scrittura e registrazioni e altre informazioni molto interessanti per i musicisti.

TikTok ha creato un hub dedicato all’interno della piattaforma dove sarà possibile trovare i video di “Off the Record“. In questo modo gli utenti potranno effettuare l’accesso semplicemente cercando l’hashtag #OfftheRecord. Le brevi clip saranno pubblicate nel corso di giugno, con gli artisti che condivideranno i video sui propri profili.

L’influenza di TikTok all’interno dell’industria musicale è un dato di fatto, con Billboard che ha creato una classifica dedicata alle canzoni più popolari sull’app. La piattaforma ha di fatto lanciato nuove stelle, rilanciato carriere consolidate e dato il via ad un sottogenere musicale creato appositamente per diventare virale.

Tuttavia, il rapporto tra l’app e l’industria musicale non è stato sempre semplice. Come per altre piattaforme, etichette e artisti lamentano compensi inadeguati per i loro brani che vengono utilizzati nei tantissimi video presenti su TikTok. Con questa nuova funzione l’app cerca di avvicinarsi nuovamente agli artisti, una soluzione che potrebbe dare il via ad un nuovo tipo di rapporto con la complessa industria discografica.