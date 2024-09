Tieni sempre sotto controllo la PEC: Fai arrivare i messaggi sull’app Gmail

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è diventata uno strumento indispensabile sia nel mondo professionale che in quello personale, permettendo di inviare e ricevere documenti con valore legale.

Tuttavia, molti si trovano a dover gestire più account di posta elettronica contemporaneamente, rischiando così di perdere messaggi importanti. Fortunatamente, Gmail offre una soluzione pratica per integrare la propria casella PEC direttamente all’interno del proprio account. In questo articolo, ti guiderò attraverso i passaggi necessari per configurare la tua casella PEC su Gmail.

Il primo passo per poter integrare la tua casella PEC con Gmail è accedere al tuo account Gmail. Una volta effettuato l’accesso, dovrai cercare l’icona a forma di rotellina dentata situata nell’angolo in alto a destra della pagina principale; questa rappresenta il menu delle impostazioni. Cliccandoci sopra si aprirà un menu a tendina dal quale dovrai selezionare “Visualizza tutte le impostazioni“. Quest’azione ti porterà alla schermata generale delle impostazioni del tuo account Gmail.

Una volta entrato nella sezione delle impostazioni generali, dovrai cercare la scheda denominata “Account e importazione“. Questa sezione è cruciale poiché ti permetterà di aggiungere nuovi account email al tuo attuale account Gmail, inclusa ovviamente la casella PEC che desideri configurare.

Aggiungere un Nuovo Account Email PEC

All’interno della scheda “Account e importazione”, troverai diverse opzioni relative alla gestione degli indirizzi email associati al tuo account. La funzionalità che ci interessa in questo caso è quella etichettata come “Controlla la posta da altri accounts“. Selezionando questa opzione avrai la possibilità di aggiungere un nuovo indirizzo email da cui ricevere messaggi direttamente sulla tua interfaccia Gmail.

Dopo aver cliccato su “Aggiungi un account email”, ti verrà chiesto di inserire l’indirizzo della tua casella PEC. Successivamente, potresti avere due opzioni: utilizzare il servizio “Gmailify” (non sempre disponibile) o “Importa le email dal mio altro account (POP3)”. Nel nostro caso specifico procederemo con l’opzione POP3.

Proseguendo con l’opzione POP3, dovrai inserire alcuni dati cruciali come l’indirizzo della casella PEC e la password associata ad essa. Generalmente i server da utilizzare sono quelli predefiniti forniti dalla piattaforma della tua casella PEC; assicurati anche di selezionare l’opzione per mantenere una connessione protetta (SSL). Un’altra funzionalità utile consiste nell’applicare un’etichetta specifica ai messaggi in arrivo da questo nuovo indirizzo email: ciò ti aiuterà a organizzare meglio le tue comunicazioni all’interno dell’interfaccia Gmail.

Decisione sull’Invio dei Messaggi tramite Indirizzo PEC

L’ultimo step riguarderà una scelta importante: decidere se vuoi avere anche la possibilità di inviare messaggi direttamente da Gmail utilizzando come mittente il tuo indirizzo PEC o meno. La decisione dipenderà dalle tue esigenze personali o professionali; puoi optare per non abilitare questa funzionalità se lo scopo principale è quello di monitorare gli arrivi dei messaggi certificati senza necessariamente inviarne tramite lo stesso canale.

Configurando correttamente questi parametri avrai completato il processo per integrar efficacemente tua casella PEC all’interno del tuo ambiente lavorativo quotidiano su Gmail . Questo non solo semplificherà notevolmente il monitoraggio delle comunicazioni certificate ma renderà anche più efficiente tutto il processo comunicativo legato alla loro gestione.