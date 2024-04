Ti vanti di sapere tutto? Allora rispondi a questo quesito: ti sfido a riuscirci in soli 10 secondi

Nella seconda metà degli anni ottanta crearono dei vestiti iconici ma fu solo una parentesi, hai capito di chi si tratta?

Ebbene sì, anche tu che credi di saper tutto potresti fare grande fatica a rispondere a questa domanda. Le tre aziende elencante – Apple, Microsoft e Google – oggi sono leader nel settore informatico e tecnologico ma tanti anni tentarono una strada ben diversa.

Alla fine la scelta non fu delle più azzeccate e furono costretti, con grandi risultati, a doversi reinventare. Tuttavia, all’epoca si trattò di un grandissimo salto che non riuscì però a portare all’azienda le soddisfazioni sperate. Solo qualche anno più tardi, grazie proprio alla svolta tecnologica, sono riusciti a diventare il brand che oggi tutti conoscono e in gran parte ammirano.

A questo punto non avete più di dieci secondi per indovinare di quale azienda si tratta. Se ancora non siete convinti della risposta proviamo a darvi un altro aiutino: il suo maggiore esponente, che oggi non c’è più, ha cambiato il mondo grazie alla sua invenzione.

Era il 1986 e provarono a sfondare nella moda, hai capito di quale azienda si tratta?

Se non avete capito di quale azienda si tratta non avete alcuna scusa, se invece siete riusciti ad indovinare l’arcano ancora prima dell’indizio finale di meritate i più sinceri complimenti. Chi ha infatti provato a sfondare nel mondo dell’abbigliamento, e se vogliamo anche in quello della moda, fu proprio la Apple. Incredibile ma vero, era il 1986 e tra i vari investimenti della nota azienda ci fu anche questo.

In quell’anno Steve Jobs, fu lui ad inventare il concetto di smartphone, era da poco uscito da Apple, ma aveva già gettato le basi per il futuro fondando il sistema operativo NExt. Praticamente l’antenato di MacOS, software sviluppato dall’azienda statunitense per i suoi computer.

Contemporaneamente l’azienda provava in imporsi sul mercato anche attraverso Apple Collection. Praticamente una linea di abbigliamento che, oltre a puntare sul classico marchio della mela morsa, faceva leva anche sui colori sgargianti che tanto andavano di moda all’epoca.

Gli stessi che in buona parte contraddistinguono ancora oggi la Apple. Il vestiario, sul quale erano principalmente disegnati i dispositivi della stessa azienda, ebbe successo soprattutto tra i surfisti. Ciononostante, oggi viene ricordata come una semplice prova che non ebbe però il seguito sperato. Nel 1998 Apple si è poi imposta definitivamente nel campo dell’informatica ottenendo i traguardi che ancora oggi sono sulla bocca di tutti.