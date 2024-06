Ti serve una mappa concettuale? Fatti aiutare dall’AI

Ormai gli esami sono già iniziati per alcuni di voi, altri li avranno forse già finiti, ma tenete da parte questo consiglio per le prossime sessioni.

Avete mai sentito parlare di mappe concettuali generate con l’intelligenza artificiale?

Se la risposta è no, preparatevi a rivoluzionare il vostro metodo di studio! 🤯 Esiste un servizio online chiamato ContextMinds che può aiutarvi a creare mappe concettuali in modo facile e veloce, sfruttando la potenza dell’IA. Dimenticatevi fogli sparsi, frecce disegnate a mano e cancellature disastrose!

Con ContextMinds vi basterà inserire un testo (ad esempio, gli appunti di una lezione) o un link a una risorsa online (un articolo, un documento, ecc.) e l’intelligenza artificiale inizierà a lavorare per voi.

Come funziona ContextMinds?

Il funzionamento è davvero intuitivo:

1. Inserite il vostro input: testo o link.

2. ContextMinds analizzerà il contenuto e vi suggerirà degli spunti da aggiungere alla mappa.

3. Potete accettare i suggerimenti, approfondirli per ottenere ulteriori informazioni o aggiungerne di vostri.

4. Trascinate e rilasciate i blocchi per organizzare la mappa come preferite.

5. Aggiungete nuovi blocchi e connessioni per arricchire la vostra mappa.

Insomma, ContextMinds vi guida nella creazione della mappa concettuale perfetta per il vostro studio, offrendovi spunti e suggerimenti in ogni fase del processo.

Il servizio ha un costo mensile a partire da 22$, ma attenzione: l’abbonamento è per 10 utenti! Questo significa che potete dividere il costo con i vostri compagni di studio e ottenere un potente strumento di apprendimento a un prezzo davvero conveniente.

E se non siete ancora convinti, niente paura: ContextMinds offre una prova gratuita di 14 giorni. Avete due settimane di tempo per testarne tutte le funzionalità e scoprire come l’intelligenza artificiale può aiutarvi a semplificare lo studio e migliorare i vostri risultati.

Quindi, cosa aspettate? Provate ContextMinds e dite addio allo stress delle mappe concettuali fatte a mano! 👋