Ti semplifica la vita questo trucco per Android: con un solo ‘tap’ fai di tutto, devi solo attivarlo

C’è un trucco su Android da attivare subito: vi semplifica la vita! Così facendo, con un solo tap potete fare di tutto.

Grazie ai tanti aggiornamenti rilasciati nel corso degli anni dal team di sviluppatori di Google, oggi Android è considerato un sistema operativo tra i migliori al mondo. Molto semplice da utilizzare e ricco di trucchetti e funzionalità nascoste, ha dalla sua un’accessibilità enorme a disposizione di ogni singolo consumatore. Così che anche l’azione più complicata possa venire svolta e completata nel minor tempo possibile.

Bastano pochi tap e si possono aprire app, rispondere alle chiamate, visualizzare le notifiche, cancellare i messaggi e via dicendo. Come probabilmente già sapete, il robottino verde è considerato il software dei “smanettoni”. Ecco dunque che, sapendosi muovere un minimo, si sbloccano una miriade di possibilità in più. Oggi vi parliamo in particolare di un trucco che dovete provare subito, vi basterà un solo tocco sullo schermo per fare di tutto. Ed è tutto gratuito!

Il trucco geniale per Android: così con un tap fate di tutto

Stiamo parlando di uno dei trucchetti più utili in assoluto che potete attivare oggi stesso su Android, e che vi permetterà di godere di vantaggi enormi in termini di usabilità. Dopo aver provato, non tornerete più indietro. In quanto i vantaggi sono tantissimi e soprattutto non bisogna spendere nemmeno un centesimo per iniziare ad usufurirne.

Tutto quello che dovete fare è aprire il Play Store di Google e scaricare l’app Assistive Touch. Già dopo aver completato l’installazione, noterete che comparirà un menu nella parte centrale dello schermo dalla visibilità limitata. E qui inizia il bello.

Cliccando su Custom Menu, potete adoperare una serie di contromisure utili a facilitare l’utilizzo del vostro telefono. Così che basterà un tap per poter aprire determinate app o svolgere alcune operazioni. Come per esempio avere le applicazioni più importanti sempre a portata di mano, chiudere la fotocamera, scattare una foto e via dicendo.

C’è poi un altro elemento utilissimo, che trovate in Settings. Qui c’è una sezione dedicata ai 3 Comandi Rapidi che vengono messi a vostra disposizione, grazie ai quali poter svolgere operazioni semplicemente eseguendo ciò che viene scritto sullo schermo. Come può essere un doppio clic sul pulsante di spegnimento oppure un doppio tap laterale sul display. E scegliete voi cosa si può fare, le possibilità sono infinite e tutte a vostra disposizione.