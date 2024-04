Ti scordi continuamente la password del Wi-Fi? Due mosse per ritrovarla in un attimo sul PC

Per trovare le password della rete Wi-Fi sul PC esistono metodi semplici ed efficaci, ma molto diversi da Mac a Windows.

In un mondo sempre più connesso, la rete Wi-Fi è diventata una componente essenziale della nostra quotidianità. Lavoro, studio, intrattenimento: tutto passa attraverso una connessione internet stabile e veloce. Tuttavia, la gestione delle password di accesso può trasformarsi in un vero e proprio rompicapo, specialmente quando si utilizzano diverse reti o si cambia spesso la propria password per motivi di sicurezza.

La gestione delle password Wi-Fi può essere complicata, ma esistono metodi semplici per recuperarle su PC – computer-idea.it

Quante volte ci si trova davanti al proprio dispositivo, incapaci di collegarsi perché la chiave di accesso alla rete Wi-Fi è stata dimenticata? Se anche tu fai parte del club di coloro che faticano a ricordare queste sequenze alfanumeriche, non temere. Non è necessario resettare il modem o contattare il supporto tecnico.

Con pochi semplici passaggi, è possibile recuperare le password del Wi-Fi memorizzate sul tuo PC, sia che tu stia utilizzando un sistema operativo Windows sia MacOS. Questa guida pratica ti mostrerà come fare, garantendoti un ritorno online in pochissimo tempo.

Recupero della password: metodi diversi su MacOS e Windows

MacOS conserva tutte le password, inclusi i dati di accesso alle reti Wi-Fi, all’interno di un’applicazione chiamata Keychain Access, ovvero l’anello portachiavi di sistema che Apple ha ideato per facilitare la gestione delle credenziali di sicurezza. Per accedere a queste informazioni, apri semplicemente il programma utilizzando la funzione di ricerca.

Una volta aperto Keychain Access, segui questi passaggi:

Seleziona “Sistema” sotto la voce Chiavi di sistema nella barra laterale. Clicca su “Password” in cima alla finestra. Cerca la rete Wi-Fi di cui necessiti la password e fai doppio clic su di essa. Spunta l’opzione “Mostra password” e inserisci la password del tuo Mac quando richiesto.

In pochi secondi, avrai accesso alla password della rete Wi-Fi che ti serve, pronta per essere copiata o semplicemente visualizzata. Il processo per recuperare le password Wi-Fi su un computer Windows è altrettanto semplice ma richiede qualche passaggio aggiuntivo rispetto a MacOS. Per iniziare, ecco come trovare la password della rete a cui sei attualmente connesso:

Vai al “Pannello di Controllo“, poi “Rete e Internet” e successivamente “Centro Rete e Condivisione“. Clicca sul nome della tua rete Wi-Fi evidenziato in blu. Nella pagina di stato Wi-Fi, seleziona ‘Proprietà wireless‘ e poi la scheda ‘Sicurezza’. Attiva l’opzione ‘Mostra caratteri‘ per vedere la password visualizzata sopra di essa.

Tenendo a mente queste semplici istruzioni connettersi alle reti Wi-Fi con un nuovo dispositivo e condividere la password con gli ospiti non sarà più una seccatura.