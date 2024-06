Ti regalano un tablet potentissimo: la nuova promozione di cui stanno approfittando proprio tutti

Voglia di un tablet nuovo? Puoi riceverlo gratuitamente grazie ad una promozione davvero incredibile. Ecco di quale si tratta.

Di questi tempi, sempre più aziende ci stanno abituando a promozioni davvero ricche e con omaggi o sconti spesso impensabili e in grado di spingere verso un nuovo acquisto. Ma cosa dire, quando con uno smartphone si può ottenere in omaggio addirittura un tablet? Si tratta dell’offerta del momento e della quale, a ragione, stanno approfittando un po’ tutti.

Attenzione, però. Ci sono infatti ancora pochissimi giorni per poterne approfittare. Scopri, quindi, di quale promozione si tratta e come agire correttamente per non perdertela e godere di uno sconto vantaggioso e di un tablet in regalo.

Poter conoscere tutte le offerte che ogni giorno vengono lanciate sul mercato e che riguardano sia gli smartphone che gli altri prodotti di tipo elettronico, è sempre un grande vantaggio. E lo è soprattutto perché si trova spesso a dover evitare gli acquisti per una mancanza di fondi sufficienti a fare il grande passo.

Come ottenere un tablet in regalo con la nuova offerta del momento

Un problema che in questi giorni potrebbe venir meno grazie alla super offerta di Xiaomi che ha deciso di scontare di ben 100€ il suo Xiaomi 14, offrendo persino un tablet in regalo che, per la precisione, sarebbe il Redmi Pad Pro.

Per ottenere questa offerta basta andare sul Mi store e procedere all’acquisto tramite l’offerta che è ben visibile già sulla prima pagina e alla quale si aggiunge, appunto, la possibilità di ottenere un tablet il cui prezzo di mercato è indicativamente di 300€. Il tutto per ottenere uno smartphone dal design elegante, in grado di fare foto e video quasi professionali e disponibile in diverse colorazioni, una più bella dell’altra.

Se si sta pensando di sostituire il proprio smartphone, c’è inoltre un’altra offerta che consiste in uno sconto ulteriore di 100 euro per la permuta. E non finisce qui, perché chi acquista tramite l’app Mi Store, potrà godere di ulteriori 55€ di sconto. Il prezzo finale dello Xiaomi 14, con tutte queste promozioni, si abbassa quindi di tantissimo.

Si tratta insomma di un’occasione davvero ghiotta per chiunque lo stesse puntando da un po’ o per chi ha semplicemente voglia di uno smartphone nuovo. Inutile dire che se si desidera anche un tablet, questa è l’occasione del momento. Occasione che, però, ha una data di scadenza fissata per il 1 luglio 2024. Mancano quindi ancora pochi giorni per poterne godere.