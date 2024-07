Ti piace proprio tanto tanto una storia? Presto potrai mettere un super like!

Negli ultimi anni, Instagram si è evoluto da semplice piattaforma di condivisione di foto a un vero e proprio ecosistema di contenuti, con le Storie che ricoprono un ruolo sempre più centrale.

Ora, sembra che il gigante dei social stia per lanciare una nuova bomba per aumentare ulteriormente il coinvolgimento: il “Super Like” per le Storie.

A quanto pare, questa nuova funzione, già vista su altre piattaforme, permetterà agli utenti di esprimere un apprezzamento ancora maggiore per le storie che catturano particolarmente la loro attenzione. Immaginate di poter assegnare un “Mi piace” potenziato, un segno di entusiasmo che va oltre il semplice tap sullo schermo.

Ma attenzione, il Super Like di Instagram non sarà uno strumento da usare con leggerezza. Sembra infatti che sarà concesso un solo “Super Like” ogni 24 ore, rendendo questa funzione un’arma a doppio taglio.

Più coinvolgimento (e forse un po’ di pressione) in arrivo?

Da un lato, la sua rarità potrebbe spingere gli utenti ad usarla con più parsimonia, solo per le storie che davvero li colpiscono nel profondo. Dall’altro lato, la pressione di dover scegliere “la storia del giorno” potrebbe creare un nuovo tipo di ansia da prestazione, sia per chi crea che per chi guarda.

Inoltre, non è da sottovalutare l’impatto che il Super Like potrebbe avere sull’algoritmo di Instagram. Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, è plausibile che questo nuovo indicatore di gradimento influenzi la visibilità delle storie, premiando quelle che ricevono più apprezzamenti “potenziati”. Questo potrebbe portare a una maggiore competizione tra i creator, che si troverebbero a dover ideare contenuti sempre più accattivanti per aggiudicarsi il tanto ambito Super Like.

Resta da vedere come questa nuova funzione verrà accolta dalla community di Instagram. Riuscirà il Super Like a raggiungere il suo obiettivo di aumentare il coinvolgimento e la qualità dei contenuti? Oppure si rivelerà un’arma a doppio taglio, fonte di ansia e competizione sfrenata? Solo il tempo (e l’uscita ufficiale della funzione) ci daranno la risposta.