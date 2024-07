Ti hanno hackerato l’account e non te ne sei neanche accorto: controlla subito su questo sito

Potrebbero avervi hackerato l’account e nemmeno ve ne siete accorti. Ecco come scoprirlo subito, controllate su questo sito.

La sicurezza quando si naviga in rete non è mai troppa. Bisogna sempre stare attenti ad ogni minimo particolare, perché anche solo un passo falso potrebbe portare a conseguenze disastrose. Hacker e cybercriminali hanno infatti brevettato sistemi sempre più avanzati per poter far cadere nella trappola potenziali vittime ignare.

Cliccando su un link sbagliato, aprendo un allegato sospetto o scaricando programmi non verificati, si potrebbe andare incontro a malware che danno modo ai malintenzionati di controllare da remoto i nostri dispositivi. E lo stesso vale anche per i dati di login dei nostri account.

Ma come fare per scoprire se si è stati hackerati? Spesso non si hanno prove tangibili ed evidenti, ma qualcuno potrebbe aver avuto accesso al vostro profilo. Se volete togliervi ogni dubbio, tutto quello che dovete fare è accedere a questo sito e controllare.

Account hackerato? Scopritelo subito, su questo sito

Se avete sospetti e temete che il vostro account sia stato hackerato, allora siete nel posto giusto. Vi forniremo una guida facile e veloce per togliervi ogni dubbio. Seguendo questi passaggi, riuscirete a verificare subito se c’è un malintenzionato che ha potuto accedere ai vostri profili e che dunque ha la facoltà di fare ciò che vuole. Con conseguenze potenzialmente letali.

Partiamo da Gmail, che offre uno strumento molto interessante. Dovete andare in fondo alla vostra casella di posta elettronica e cliccare su Ultima attività dell’account. Dalla pagina dettagli, vi verrà mostrata una finestra pop-up con tutti i luoghi in cui il vostro profilo è attivo. Se notate posti che non conoscete, potrebbe essere opera di un hacker. Provvedete a cambiare subito password e ad attivare l’autenticazione a due fattori.

Anche con Microsoft Outlook, il discorso è molto simile. Vi basta andare su Quando e dove hai effettuato l’accesso dalle impostazioni di Microsoft. E poi su Attività di accesso, Visualizza la mia attività. Ci sarà un elenco con tutte le ultime volte in cui sono state effettuate operazioni col vostro profilo.

Se siete in possesso di device Apple, andate in Impostazioni, toccate il vostro nome e poi scorrete verso il basso. Vi verrà mostrata una lista con tutti i dispositivi su cui avete effettuato l’accesso. Anche qui, dovete preoccuparvi se ci sono nell’elenco anche device non vostri. Infine Facebook e Instagram. Per avere un’evidenza, dalle Impostazioni cliccate su Password e sicurezza, e poi su Dove hai effettuato l’accesso.