Threadripper contro Core i9, qual è il processore più potente del mondo: ecco la risposta

È tempo di un confronto ragionato fra il Threadripper e il Core i9, ovvero tra i due processori più richiesti del momento.

Tutte le volte che si vuole operare un paragone fra due componenti informatiche bisogna innanzitutto stabilire dei chiari parametri di giudizio. La scelta fra l’uno e l’altro processore dovrebbe infatti sempre dipendere dalle esigenze specifiche dell’utente, ed è quindi impossibile arrivare a una preferenza assoluta generale. Ed ecco perché in questo confronto ci baseremo fondamentalmente su tre criteri. Il primo, legato alla potenza; il secondo, alla versatilità; e il terzo, concernente il rapporto qualità-prezzo.

Entrambi i processori sono molto potenti, e rappresentano l’eccellenza in fatto di CPU, ma ci sono comunque delle differenze nelle prestazioni. I processori Threadripper (a marchio Ryzen, progettati e commercializzati dall’AMD, Advanced Micro Devices Inc.) offrono elevate prestazioni generali, con un grosso numero di linee PCI e di canali aggiuntivi di memoria. Lo fanno utilizzando un socket sTRX41.

Il socket (cioè il meccanismo che stabilisce la velocità del trasferimento di dati) in questione supporta un’ampia gamma di funzionalità, tra cui (oltre al già citato elevato numero di linee PCI) un appoggio flessibile per memoria ECC. L’Intel Core i9 utilizza invece il socket LGA 1200 oppure l’LGA 2066 (questo a seconda del modello). In base a queste specifiche, i chip AMD garantiscono un conteggio di core più grande. Ciononostante, non riesce a stare alla pari con il Core i9 sotto carico.

Threadripper o Core i9, questo è il dilemma

Sia i chip Threadripper che quelli Core i9 sono sbloccati per l’overclocking. Ma basandoci sulle varie offerte disponibili, si nota che la Inter riesce a offrire sempre un chip con più core rispetto a qualsiasi tipo di processore AMD. Gli esperti ripetono spesso che chi usa il computer per ragioni professionali e non per giocare deve badare solo al multi-thread.

L’appassionato di gaming, di contro, deve basarsi sulle caratteristiche single-thread. E questo significa che per giocare la scelta più ovvia è il processore Core i9 di Intel (per le velocità di clock più elevate e la conseguente esecuzione più veloce dei task single-threaded), che per potenza relativa non ha paragoni.

A livello di prezzo, pur garantendo un’ottima qualità, gli AMD sono di certo più convenienti. Quindi per chi ha bisogno di prestazioni multi-thread di un certo livello ma non può spendere una cifra enorme preferirà di certo il Threadripper. Se le esigenze spingono invece sul single-thread, il Core i9, anche se può costoso può sembrare la spesa più giusta da affrontare.

Il Threadripper è perciò più un chip flessibile e funzionale per un computer da lavoro o da casa. L’Inter dà il suo meglio sul settore singolo. Con i chip AMD, quindi, si ha un evidente vantaggio in termini di prezzo: i processori Threadripper costano dai 550 ai 1000 euro circa. I chip Core i9 di Intel sono molto più costosi, con prezzi che arrivano fino a 2.000 euro circa.