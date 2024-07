The Sims 4, attenzione a scaricare l’ultimo aggiornamento: gli utenti segnalano danni irreversibili, cosa sta succendendo

EA lavora per risolvere queste criticità, ma nel frattempo i giocatori devono fare i conti con un’esperienza di gioco tutt’altro che ideale.

Gli appassionati di “The Sims 4” hanno atteso a lungo un aggiornamento significativo che introducesse una caratteristica unica e rivoluzionaria nel gioco. Le alte aspettative erano dovute alla promessa di EA, lo studio che produce il gioco, di introdurre nuove dinamiche amorose all’interno dell’universo virtuale. L’amore, si sa, porta sempre con sé anche delle difficoltà, ma i giocatori non si aspettavano certo un aggiornamento così problematico.

La notizia dell’aggiornamento ha generato un’ondata di entusiasmo nella comunità dei giocatori. EA aveva infatti annunciato l’introduzione del poliamore, un’aggiunta che molti ritenevano potesse aggiungere un elemento di complessità e realismo alle interazioni tra i Sims. Invece di migliorare l’esperienza di gioco, però, l’aggiornamento ha portato con sé una serie di problemi tecnici che hanno compromesso gravemente la giocabilità.

I giocatori hanno subito iniziato a segnalare vari problemi, rendendo evidente che qualcosa non andava per il verso giusto. Pochi secondi dopo aver installato l’ultimo aggiornamento di “The Sims 4”, centinaia di giocatori hanno cominciato a segnalare gravi problematiche, tra cui la perdite di salvataggi e l’incapacità di mettere in pausa il gioco. Problemi che, di certo, non è possibile ignorare o classificare come “secondari”.

L’aggiornamento che doveva rivoluzionare The Sims 4 lo ha reso impossibile da giocare

Oltre ai problemi con i salvataggi, molti utenti hanno riscontrato l’impossibilità di accedere ai menu Gestione Mondi o Crea un Sim, con lo schermo che diventava nero. L’interfaccia utente, in molti casi, scompariva completamente, rendendo il gioco ingiocabile. Anche coloro che riuscivano a entrare nel gameplay hanno notato comportamenti insoliti e negativi dei Sims, che improvvisamente diventavano estremamente cattivi, litigando e insultandosi a vicenda autonomamente.

Un ulteriore problema emerso con l’aggiornamento è stato il pannello Simologia per bambini e adolescenti, con tratti che fluttuavano a velocità allarmanti. In alcuni casi, sono riemersi problemi già visti in passato e che continuano a causare problematiche in-game.

Anche le piscine con curve, un’altra nuova funzionalità introdotta con l’aggiornamento, hanno portato a comportamenti imprevisti. Gli utenti hanno creato forme strane, e in alcuni casi inappropriate, senza alcuna azione da parte dei moderatori. La possibilità di rimuovere la scala dalle piscine ha poi dato luogo a situazioni comiche e spiacevoli.

L’aggiornamento ha anche avuto un impatto devastante sulle mod, strumenti creati dalla comunità per migliorare e personalizzare l’esperienza di gioco. Molte di queste sono diventate inutilizzabili, causando ulteriore frustrazione tra i giocatori. Tutto ciò ha evidenziato la mancanza di test adeguati da parte di EA, che sembra aver sottovalutato l’importanza di verificare l’integrità dell’aggiornamento prima del rilascio.