The Boys, triste annuncio sulla serie: nessuno se lo sarebbe aspettato

The Boys, triste annuncio sull’amata serie tv: nessuno se lo sarebbe davvero aspettato. La notizia lascia i fan senza parole.

Particolarmente acclamata dalla critica, The Boys, si riconferma essere una delle serie televisive più apprezzate dal pubblico. Nata dall’idea di Eric Kripke si basa sull’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson. Segue le vicende di un gruppo di agenti che combattono contro i supereroi che si approfittano del loro potere.

In The Boys i supereroi sono osannati dall’opinione pubblica e sono trattati al pari di star del cinema dalla multinazionale Vought Amercan che, in realtà, vuole nascondere quelli che sono i loro più oscuri segreti. Non solo sono coinvolti in missioni da salvataggio, ma anche in potenti strategie di marketing.

The Boys, la quinta sarà l’ultima stagione

Il gruppo più famoso è quello soprannominato dei Sette che vede come capitano il Patriota. Quando, però, il veterano Fiaccola decide che sia il momento di ritirarsi, viene bandito un concorso per poterlo sostituire e al suo posto entrerà Annie January la quale si renderà conto che la realtà è diversa da quella che aveva sempre immaginato.

La serie ha riscosso grande successo nel pubblico che dovrà abituarsi all’idea che la quinta sarà l’ultima stagione. A confermarlo è stato proprio il suo ideatore Erik Kripke lasciando i fan senza parole. il triste annuncio è arrivato martedì 11 giugno in occasione del debutto della quarta parte del lavoro.

Kripke ha sottolineato che è sempre stato nei suoi piani fermarsi alla quinta stagione, ma che ha preferito mantenersi sul vago ed attendere la risposta finale. Poche le anticipazioni a proposito delle nuove puntate che saranno un mix di scene cruenti ed epocali. La fine è iniziata – queste le sue parole.

Inoltre, il regista ha voluto sottolineare che è stata una sua scelta interrompere il tutto alla quinta stagione. un’idea che andava avanti almeno da quando stava scrivendo la terza. Nulla a che vedere con le scelte di Amazon, ma semplicemente una sua volontà. La sua anche una presa di coscienza, affermando che The Boys avrebbe dovuto necessariamente fermarsi prima di diventare un prodotto ripetitivo.

Preparandosi al debutto della quarta stagione, Kripke conferma che gli episodi lasceranno i telespettatori con il fiato sul collo e che The Boys avrà senza alcun dubbio un degno finale che ridefinirà il carattere dei supereroi in TV.