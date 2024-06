The 8 Show 2 si fa? Possibile data di uscita, trama e cast

In molti se lo stanno chiedendo: si farà The 8 Show 2 oppure no? Vediamo quale potrebbe essere la data di uscita e il cast.

C’è chi le snobba e chi non può vivere senza: stiamo parlando delle serie tv di Netflix. Se avete amato Squid Game, allora sarete impazziti anche per The 8 Show. E tutti ci stiamo chiedendo se la piattaforma farà anche la seconda stagione. Vediamo cosa potrebbe succedere a breve sulla nostra adorata piattaforma streaming.

I veri appassionati di serie tv di Netflix stanno attendendo con ansia di sapere se ci sarà oppure no la seconda stagione di The 8 Show, serie coreana che ha riscosso un successo strepitoso anche grazie alla sue evidente somiglianza con Squid Game. La prima stagione è uscita lo scorso 17 maggio ma i propositi della piattaforma streaming non sono ancora stati resi noti.

Netflix, purtroppo, molto spesso ci ha riservato brutte sorprese lasciandoci con la bocca asciutta e molto amara a causa di cancellazioni improvvise e del tutto inaspettate. Sarà anche questo il caso? Tutti ci auguriamo di no. Il grande successo riscosso dalla serie coreana potrebbe spingere la N rossa a concedere un sequel.

The 8 Show: ecco cosa potrebbe accadere nella seconda stagione

Se hai amato Squid Game allora avrai adorato anche The 8 Show: simile ma, per certi versi, opposto. Trama avvincente e molto cervellotica, tipica delle serie coreane. Per chi non l’avesse vista, The 8 Show racconta la storia di otto persone che si trovano intrappolate in uno spazio segreto diviso in otto piani. Questi 8 sconosciuti devono partecipare ad uno spettacolo molto pericoloso.

Le regole sono chiare: mano a mano che il tempo passa si guadagnano soldi ma se anche uno solo dei partecipanti muore, allora il gioco si ferma e tutti perderanno i soldi. In tal senso si Può dire che The 8 Show è l’opposto di Squid Game. La serie è basata sul webtoon Naver Money Game e Pie Game di Bae Jin-soo, che racconta la storia di otto partecipanti che continuano a cooperare e ad inimicarsi a vicenda in un ambiente estremo.

La trama della seconda – eventuale – stagione potrebbe riagganciarsi al finale della prima che si è conclusa con la morte del partecipante che si trovava al Piano 1. Nonostante questa morte, infatti, il gioco non è stato interrotto. Ma il partecipante del Piano 3, stanco ed esasperato da questa situazione estrema, ha capito che l’unico modo per tornare alla vita reale era distruggere le telecamere.

Al funerale di Piano 1, tutti i partecipanti fanno una scoperta scioccante: l’ideatore di tutto potrebbe essere Piano 7 il quale, in passato, aveva scritto una sceneggiatura che, però, non era mai riuscito a vendere. Dunque la prima stagione di The 8 Show si chiude con un grande dubbio. Verrà risolto?