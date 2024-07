Testo troppo piccolo? Zoom immediato con questi metodi sul tuo PC

Lo zoom su Windows è una funzione accessibile che ti aiuta ad ingrandire il contenuto sullo schermo.

È particolarmente utile per le persone con problemi di vista o per chi ha bisogno di vedere i dettagli più da vicino. Questo articolo ti guiderà attraverso i diversi modi per zoomare su Windows, sia con la tastiera che con il mouse.

Lo zoom su Windows è uno strumento potente che ti aiuta a visualizzare il contenuto sullo schermo in modo più chiaro. Puoi scegliere il metodo che preferisci, sia con la tastiera che con il mouse. Sperimenta le diverse opzioni di zoom per trovare quella che meglio si adatta alle tue esigenze.

Oltre a questi metodi, Windows offre altre opzioni di zoom. Ad esempio, puoi impostare la percentuale di zoom predefinita in base alle tue esigenze. Puoi anche utilizzare la tastiera virtuale per navigare e interagire con il contenuto ingrandito.

Zoom con tastiera e mouse

Il modo più semplice per zoomare su Windows è usare i tasti `Ctrl` e `+` o `-`. Tieni premuto il tasto `Ctrl` e premi `+` per ingrandire o `-` per rimpicciolire. Puoi anche usare la rotellina del mouse per zoomare tenendo premuto il tasto `Ctrl`.

Se preferisci usare il mouse, puoi attivare la funzione “Zoom con la lente di ingrandimento”. Per farlo, segui questi passaggi:

Apri le impostazioni di Windows.

Vai a “Accessibilità”.

Seleziona “Lente di ingrandimento”.

Attiva la funzione “Usa la lente di ingrandimento”.

Una volta attivata la lente di ingrandimento, puoi zoomare usando il mouse. Tieni premuto il tasto `Alt` e usa la rotellina del mouse per ingrandire o rimpicciolire. Puoi anche muovere il cursore del mouse sopra il contenuto che vuoi ingrandire. La lente di ingrandimento seguirà il cursore, ingrandendo l’area sottostante.