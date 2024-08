Testi e foto generati con l’Intelligenza Artificiale: trucchi e segreti per riconoscerli

Con il giusto approccio, è possibile affrontare navigare in modo sicuro e informato nel vasto oceano di informazioni digitali.

Nel corso degli ultimi anni, la tecnologia ha subito una trasformazione radicale, introducendo innovazioni che hanno cambiato il modo in cui consumiamo e creiamo contenuti. Tra queste, l’intelligenza artificiale si è rivelata senza dubbio uno degli strumenti più potenti, in grado di generare testi e immagini con una precisione sorprendente. Il suo impatto si è presto esteso a vari settori, dall’arte digitale alla creazione di contenuti giornalistici.

Questa evoluzione ha portato a una crescita esponenziale della quantità di contenuti disponibili online, rendendo difficile distinguere tra ciò che è autentico e ciò che è stato creato artificialmente. Con il progredire della tecnologia, è diventato sempre più complesso individuare le differenze tra un contenuto generato da un umano e uno prodotto da un algoritmo.

L’intelligenza artificiale ha raggiunto un livello di sofisticazione tale che spesso anche esperti del settore possono essere ingannati da contenuti generati dall’IA. Questo fenomeno solleva quindi diversi dubbi riguardo la fiducia e la verifica delle informazioni che circolano sul web.

Gli indizi a cui prestare attenzione: come individuare l’IA in foto e testi sul web

Secondo le stime dell’Unione Europea, entro il 2026 il 90% dei contenuti online potrebbe essere generato dall’IA. Questo scenario richiede una consapevolezza crescente e l’adozione di misure per distinguere i contenuti autentici da quelli artificiali. Sebbene esistano strumenti appositi per il riconoscimento di contenuti generati sinteticamente, ci sono dei piccoli indizi a cui ogni utente può cercare di fare attenzione.

I testi generati dall’IA, ad esempio, spesso presentano caratteristiche particolare come la ripetizione di frasi e parole chiave, una sintassi ripetitiva e una mancanza di profondità nell’argomentazione. Molti esperti paragonano spesso questi testi a delle relazioni scolastiche, caratterizzati da una superficialità che riflette la difficoltà dell’IA nel superare i concetti di base.

Le immagini create dall’IA, invece, possono rivelare la loro origine artificiale attraverso vari segnali visivi. Tra questi, spiccano gli sfondi testurizzati e le aree sfocate che contrastano con altre zone nitide. Inoltre, l’asimmetria, particolarmente evidente nelle rappresentazioni delle mani, può essere un indizio rilevante. Le firme o le filigrane dell’artista, a volte presenti accidentalmente nelle immagini generate dall’IA, sono un altro elemento da considerare, poiché indicano l’uso di arte preesistente durante l’addestramento dell’algoritmo.

Nonostante gli sforzi per sviluppare sistemi di rilevamento avanzati, la rapida evoluzione delle tecnologie di generazione IA rende difficile mantenere l’efficacia di questi strumenti. Anche i migliori algoritmi di rilevamento, come quelli sviluppati da Nvidia, possono essere facilmente aggirati tramite semplici modifiche, come il ridimensionamento di un’immagine o la parafrasi di un testo.