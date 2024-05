Tesla, aggiornamenti molto interessanti per alcuni modelli: cosa c’è di nuovo

Novità in arrivo dal mondo Tesla che riguardano alcuni modelli prodotti dalla celebre casa automobilistica di Elon Musk.

L’azienda automobilistica di Elon Musk rappresenta oggi il futuro del settore mondiale. Fondata nel 2003 in California grazie all’idea degli ingegneri Martin Eberhard e Marc Tarpenning, Tesla ha rivoluzionato il concetto di auto elettrica, rendendola più accessibile. Dal momento della sua fondazione, l’obiettivo di Tesla si è focalizzato sulla realizzazione di vetture innovative, dotate di un motore elettrico a basse emissioni, tecnologicamente avanzato.

Nel 2004 l’azienda viene acquisita e finanziata da Elon Musk per un totale di 7,5 milioni di dollari. L’imprenditore assume il ruolo di amministratore delegato di Tesla, occupandosi principalmente dello sviluppo del design dei modelli Roadster e della strategia commerciale dell’azienda. La vettura sportiva ideata da Musk, è caratterizzata da un motore a 251 CV, il quale le consente di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi.

Attualmente, Tesla è universalmente conosciuta e considerata un marchio sinonimo di tecnologia e innovazione nel settore automobilistico. Nonostante il prezzo poco accessibile dei modelli Tesla, l’obiettivo perseguito da Elon Musk è quello di vendere l’auto elettrica al grande pubblico dei consumatori nel minor tempo possibile, abbattendo notevolmente l’inquinamento mondiale generato dai motori a scoppio. Il fondatore di Space X punta a conquistare il grande mercato automobilistico, rendendo l’elettrico una realtà consolidata per tutti.

Novità per alcuni modelli Tesla

Nei prossimi mesi, Tesla rilascerà alcuni cambiamenti utili per migliorare l’esperienza dell’automobilista durante la guida e l’uso della propria vettura. Sul profilo X della casa automobilistica, infatti, è stato pubblicato un video in cui vengono mostrate le nuove funzionalità in arrivo per gli utenti Tesla. Le migliorie introdotte riguardano soprattutto la ricarica e l’automatizzazione dell’apertura del bagagliaio senza l’uso delle mani.

Per usufruire di quest’ultima opzione, sarà necessario abilitarla tramite le impostazioni presenti sul computer di bordo. Non solo. Tesla è pronta ad introdurre una nuova funzione che permetterà di effettuare una videochiamata Zoom direttamente dall’abitacolo della propria vettura, grazie all’utilizzo della telecamera interna la quale si spegnerà automaticamente al termine della chiamata.

Inoltre, gli automobilisti potranno monitorare costantemente l’avanzamento del viaggio grazie ad una barra di progresso mostrata sul computer di bordo della vettura. La casa automobilistica sta sviluppando, inoltre, altre possibilità di collegamento remoto tra gli smartphone e le vetture del marchio americano, incrementando le possibilità e la sicurezza dell’automobilista durante il viaggio.