Tempesta geomagnetica, la Nasa avverte sui pericoli: ecco cosa accadrà ai nostri televisori, cellulari e radio

La Nasa informa sulla prossima tempesta geomagnetica che arriverà in questi giorni: è la seconda di quest’anno, potrebbe portare danni.

Ne abbiamo vissuta una qualche mese fa. La tempesta geomagnetica era prevista e in quell’occasione non è riuscita a causare grossi danni, ma ha sicuramente stupito tutti. In tanti non hanno fatto associazione, ma l’aurora boreale arrivata in Italia non è stata altro che una ‘reazione’ alla tempesta geomagnetica scaturita dal Sole.

Se prima il fenomeno risultava osservabile solo ed esclusivamente ai Poli Terrestri, adesso invece è stato possibile guardarla (a occhio nudo) anche dal nostro Paese. Un fenomeno incantevole che ha stupito la gran parte dei fotografi, scioccati di trovarsi di fronte a un evento così singolare. Se dal punto di vista paesaggistico è un vero spettacolo, la tempesta solare non è poi così gradevole. A lanciare l’allarme anche questa volta è il Solar Dynamics Observatory della Nasa.

Già mesi fa era stato sottolineato che ci sarebbero state altre tempeste geomagnetiche, anche più forti della prima, nei mesi a seguire. Così è stato. La scorsa domenica è stata rilevata un’eruzione del plasma sulla superficie del Sole. Senza scendere troppo in tecnicismi, segnerebbe l’inizio dell’esplosione della tempesta solare. Ma quali sono i danni che potremmo avvertire sulla Terra?

Tutto ciò che bisogna sapere sull’arrivo della Tempesta Solare sulla Terra: aurore boreali e black-out sono i rischi

Il rischio di un black-out di televisioni, radio e cellulari secondo la Nasa è reale, e potrebbe arrivare già da venerdì 26 luglio. È però importante chiarire fin da subito che non si tratta di un black-out che coinvolgerà tutti i dispositivi, perché infatti potrebbe interessare solamente quelli che utilizzano la comunicazione satellitare.

La tempesta solare è nello specifico dalle espulsioni massa coronale e dai brillamenti del Sole. Questi producono delle particelle che con rapidità possono raggiungere la terra e interagire con il suo campo magnetico, causando proprio quella che definiamo tempesta geomagnetica o tempesta solare.

I possibili rischi di questo fenomeno sono diversi. Innanzitutto è molto probabile che si verificano blackout elettrici: le tempeste possono disturbare le comunicazioni satellitari e radio, anche influenzando operazioni marittime e aeree. Problemi anche per i sistemi Gps che potranno avere dei momenti di blackout o di imprecisione: quindi attenzione se si è in auto!

Televisioni e altre connessioni satellitari potrebbero smettere di funzionare per un tempo indeterminato. Per l’uomo invece sembra non esserci alcun problema, si può stare tranquilli dal punto di vista della nostra salute biologica.