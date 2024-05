Temi che qualcuno ti stia spiando? Come capire subito se sono entrati nel tuo PC

Ci sono segnali che il PC manda e che non dovrebbero essere sottovalutati, perché indicano chiaramente la presenza di attività sospette.

Ogni giorno, milioni di utenti navigano in Internet, condividono dati e si connettono attraverso una varietà di dispositivi, dal computer al telefono cellulare. Con l’aumento delle interazioni digitali, purtroppo, crescono anche i rischi legati alla sicurezza informatica. È ormai tristemente consueto sentir parlare di violazioni dei dati o di attacchi informatici che colpiscono individui e aziende indiscriminatamente.

La sensazione che qualcuno possa aver violato la nostra privacy digitale può generare ansia e preoccupazione. Spesso, però, non si sa esattamente come scoprire se ciò sia realmente accaduto. È fondamentale, pertanto, essere informati sui segnali di un possibile hack e sulle misure preventive da adottare per proteggere i nostri dispositivi. Scoprire in tempo reale se il tuo computer è stato compromesso è il primo passo per garantire la tua sicurezza digitale.

Sicurezza del PC compromessa: i segnali da non sottovalutare

Alcuni segnali possono essere immediatamente evidenti, mentre altri richiedono un’osservazione più attenta. Una delle prime cose da notare è l’attività inusuale sul tuo computer. Se scopri applicazioni o software che non ricordi di aver installato, potrebbe essere un chiaro segnale di accesso non autorizzato. Altri segni includono cambiamenti nelle impostazioni del sistema o del browser che non hai effettuato tu, e processi sconosciuti in esecuzione.

Se il cursore si muove autonomamente o compaiono parole sullo schermo che non stai digitando, è probabile che il tuo dispositivo sia sotto controllo esterno. Anche essere reindirizzati a siti web diversi da quelli che intendevi visitare durante la navigazione può essere un indicatore di hacking.

La comparsa di pop-up improvvisi, specialmente quelli che promuovono software antivirus falso o richiedono azioni immediate, è un tipico segno di infezione da malware. Questi avvisi possono cercare di indurti a scaricare ulteriori software dannosi.

Anche un declino improvviso e inspiegabile delle prestazioni del computer, come rallentamenti, riavvii frequenti o un’eccessiva lentezza nella risposta ai comandi, può suggerire che il sistema sia utilizzato da terzi per compiti che compromettono le prestazioni generali.

Se sospetti che il tuo computer sia stato hackerato, è vitale agire immediatamente per mitigare i danni. La prima azione consiste nel disconnettere il dispositivo da Internet per evitare ulteriori perdite di dati o danni. Successivamente, è consigliabile eseguire una scansione completa del sistema con un software antivirus affidabile.