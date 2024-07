Telegram fa le scarpe a Whatsapp: tutte le nuove funzioni in cui potrai navigare con l’ultimo upgrade

Telegram si rinnova e nel farlo cerca di battere la concorrenza. Ecco le novità che lo rendono sempre più pericoloso per Whatsapp.

Negli ultimi anni si sta assistendo sempre di più a una vera e propria concorrenza tra Whatsapp e Telegram. Rivalità che nasce già a partire dagli utenti stessi che per motivi personali di ogni tipo tendono a preferire un’app all’altra, cercando di usarla in modo esclusivo. Dopotutto stiamo parlando di due delle app di messaggistica più famose tra tutte, nonché quelle con aggiornamenti sempre nuovi e in grado di migliorare l’esperienza di utilizzo dei propri utenti.

E proprio in merito alle novità, va sottolineata quella che riguarda il prossimo aggiornamento di Telegram che questa volta punta in alto inserendo alcune delle funzioni più richieste dagli utenti. Una mossa che pone l’app sicuramente un passo avanti e sempre più vicino a Whatsapp.

Avere un’app di messaggistica che si rinnova significa dover fare i conti con nuove funzioni da apprendere. D’altro canto c’è l’aspetto positivo di poter godere di facilitazioni e di un uso più semplice in linea generale. Prendiamo ad esempio Telegram.

Ecco quali sono i nuovi aggiornamenti di Telegram

Negli ultimi anni, l’app si è distinta per le tante innovazioni che ha portato agli utenti e che l’hanno resa sempre più apprezzata. Situazione che andrà probabilmente a migliorare visto il nuovo aggiornamento in arrivo. Sembra infatti che tra le novità ci saranno delle funzioni da tempo richieste dagli utenti.

La prima è quella che consente di usare la barra mini app, in modo da sistemare tutte le app di Telegram sulla parte inferiore dello schermo e senza doverne più attendere il caricamento ogni volta che si accede all’app. Chi ama navigare tra le storie potrà farlo con cognizione di causa grazie all’arrivo degli hashtag e dei tag di posizionamento che consentiranno di ricercare i contenuti che si desidera effettivamente vedere.

Ci sono poi novità anche per gli utenti premium dell’app come la possibilità di aggiungere un widget per i link, creando anteprime con sfondi che si adattano al contenuto multimediale prescelto. Ma non finisce qui, perché Telegram ha deciso di puntare anche sugli sviluppatori che potranno promuovere i progetti con uno sconto del 30% sulle tariffe normali. E se si sta tentando di diventare dei creators stimati?

Dopo l’introduzione delle stelle, sarà possibile effettuare la convezione in Toncoin, una criptovaluta che si potrà usare per promuovere ulteriormente i propri contenuti e attirare così nuovi utenti. Le novità sono quindi davvero tante e tutte da esplorare. Ma sicuramente in grado di rendere Telegram ancor più visibile agli utenti che non ne fanno ancora uso.