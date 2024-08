Telegram è sottovalutato: guarda qui tutto quello che puoi fare!

Telegram è una piattaforma di messaggistica istantanea che, nonostante sia meno utilizzata di WhatsApp, offre una vasta gamma di funzionalità avanzate.

Questo articolo esplora cinque funzioni nascoste ma incredibilmente utili per gli utenti di Telegram.

Invio Veloce di Video Messaggi

Una delle prime funzionalità nascoste riguarda l’invio rapido di video messaggi. Accanto alla barra del testo in qualsiasi chat, si trova l’icona del microfono. Con un semplice tap su quest’ultima, si trasforma in un’icona a forma di fotocamera. Tenendo premuto sull’icona della fotocamera, appare un cerchio che permette la registrazione e l’invio veloce di video messaggi nella chat. Questo trucco rende la comunicazione più dinamica e personale.

Anteprima e Programmazione degli Sticker

Telegram è noto per la sua vasta selezione di sticker pack. Una funzionalità meno conosciuta permette agli utenti di visualizzare un’anteprima dell’animazione dello sticker tenendo premuto su esso. Ancora più interessante è la possibilità offerta dalla funzione “programma messaggio“, accessibile continuando a tenere premuto lo sticker: gli utenti possono selezionare l’orario in cui desiderano inviare lo sticker scelto, aggiungendo un tocco personale alla pianificazione dei messaggi.

Autocancellazione Automatica delle Chat

La privacy è una priorità per molti utenti Telegram che già conoscono la possibilità di inviare messaggi che si autodistruggono. Tuttavia, non tutti sanno che è possibile impostare l’autocancellazione automatica per qualsiasi chat. Accedendo alle informazioni del contatto e selezionando “autocancellazione chat”, si può decidere ogni quanto tempo i messaggi nella chat verranno eliminati automaticamente dal proprio account. Questa opzione risulta particolarmente utile per chi condivide file di grandi dimensioni e desidera evitare il sovraccarico della memoria del telefono.

Custom Folders: Organizzazione delle Chat

Per coloro che gestiscono numerose conversazioni contemporaneamente, Telegram offre la possibilità di creare cartelle personalizzate (custom folders) al fine di organizzare le chat in modo efficiente. È possibile creare diverse cartelle tematiche come “Amici”, “Famiglia” o “Lavoro” e accedere rapidamente alle conversazioni pertinenti tramite tab dedicate nella schermata principale dell’applicazione. Queste cartelle possono essere configurate nelle impostazioni sotto “cartelle chat”, dove gli utenti hanno anche la libertà di scegliere se aggiungere le chat singolarmente o escluderne alcune specifiche.

Customizzazione Avanzata dell’Interfaccia Utente

Infine, Telegram spicca per le sue ampie opzioni personalizzabili nell’interfaccia utente accessibili dalle impostazioni generali dell’applicazione. Gli utenti possono cambiare l’icona dell’applicazione stessa, lo stile dei messaggi (dal colore alla curvatura delle nuvolette), gli sfondi nelle chat e persino la dimensione del testo dei messaggi secondo le proprie preferenze estetiche o necessità visive.

Queste cinque funzioni nascoste evidenziano solo una parte della flessibilità e potenza offerte da Telegram come piattaforma comunicativa avanzata ed estremamente personalizzabile.