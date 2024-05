Telegram, attiva subito queste 8 funzioni: sono essenziali per la tua privacy

Adottare queste misure di sicurezza su Telegram è fondamentale per mantenere il controllo sulle tue informazioni personali.

Introdurre funzionalità innovative e personalizzate è un marchio distintivo di Telegram, l’app di messaggistica che continua ad attirare milioni di utenti in tutto il mondo. Con la sua vasta gamma di sticker, bot e canali tematici, Telegram offre un’esperienza unica che spesso manca su altre piattaforme.

Tuttavia, nonostante la sua popolarità, l’app è stata oggetto di critiche per la sua politica di privacy meno trasparente rispetto ad altre app simili, come WhatsApp.

Nel contesto della crescente preoccupazione per la sicurezza e la privacy online, Telegram offre in realtà diverse funzionalità cruciali per proteggere la comunicazione. In molti casi, però, queste non sono attive di default ed è necessario che l’utente conosca e agisca attivamente per abilitarle.

Comunicazione sicura e privacy sotto controllo: le funzioni di sicurezza di Telegram da non trascurare

Se desideri mantenere al massimo la tua privacy su Telegram, ci sono otto funzioni di sicurezza che dovresti attivare immediatamente. Innanzitutto, considera l’utilizzo delle Chat Segrete per le conversazioni più sensibili. A differenza delle chat standard, queste sono crittografate da un’estremità all’altra, garantendo la massima riservatezza durante le comunicazioni.

Inoltre, se hai inserito la tua data di nascita sul tuo profilo, è consigliabile nasconderla per evitare che persone non autorizzate possano vederla. L’utente può anche scegliere di proteggere l’accesso all’app Telegram con un codice di blocco. Questa misura aggiuntiva di sicurezza impedisce l’accesso non autorizzato al tuo account, anche nel caso in cui il dispositivo venga smarrito o rubato.

Per limitare l’accesso alle informazioni personali si può inoltre eliminare i contatti memorizzati sui server di Telegram e nascondere il numero di telefono agli utenti non autorizzati. Questa precauzione è particolarmente importante per evitare il rischio di spam o contatti indesiderati.

L’app offre anche la possibilità di limitare le interazioni indesiderate disabilitando le chiamate e gli inviti da parte di estranei. Questa funzione aiuta a mantenere il controllo sulle comunicazioni e a evitare disturbi non necessari. Un’altra importante funzione per proteggere l’identità online è quella che permette di rimuovere i link ai propri account nei messaggi inoltrati.

Questa precauzione può contribuire a preservare la tua privacy online e a limitare l’accesso alle tue informazioni personali. Infine, è importante limitare l’accesso alle foto del profilo eliminando o nascondendo le vecchie immagini.