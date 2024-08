Teconologia 6G: La nuova generazione delle comunicazioni

Il 6G rappresenta la prossima generazione di sistemi wireless globali, attualmente in fase di ricerca e sviluppo da parte di ingegneri e ricercatori.

Questa nuova tecnologia promette di superare le prestazioni del 5G, offrendo una connettività wireless più ubiqua, efficiente e immersiva. Il suo obiettivo è abilitare una moltitudine di nuove tecnologie e casi d’uso, trasformando radicalmente il modo in cui interagiamo con il mondo digitale.

La ricerca sul 6G è già in corso, con l’intento di definire lo standard nei prossimi anni, puntando a una sua completa realizzazione entro il 2030. Le specifiche del 6G saranno stabilite inizialmente dall’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni attraverso i loro Progetti Vision IMT-2030. Successivamente, il Third Generation Partnership Project (3GPP) lavorerà per fornire le specifiche tecniche necessarie a soddisfare tali requisiti.

Per raggiungere gli obiettivi ambiziosi del 6G sono necessarie diverse tecnologie innovative. Tra queste troviamo l’utilizzo di bande di frequenza superiori come quelle sub-terahertziane, l’intelligenza artificiale (IA) inclusi machine learning e deep learning, superfici riflettenti riconfigurabili, reti non terrestri (NTN), e la fusione tra comunicazione e sensing.

Frequenze Superiori ed Efficienza Spettrale

Il 6G mira a fornire tassi massimi di dati nell’ordine dei centinaia di gigabit al secondo. Per questo sarà indispensabile aumentare la larghezza delle bande dei segnali utilizzati ed elevare l’efficienza spettrale attraverso l’utilizzo delle bande ad alta frequenza. Tuttavia, queste frequenze presentano sfide significative come alta attenuazione e perdita nel percorso che dovranno essere superate mediante tecniche avanzate come MIMO (Multiple Input Multiple Output) ed accurati modelli dei canali nelle bande mmWave e sub-terahertziane.

L’applicazione dell’intelligenza artificiale sarà cruciale per configurare, ottimizzare ed organizzare autonomamente i sistemi wireless del futuro. L’IA permetterà ai sistemi del 6G di adattarsi dinamicamente alle condizioni della rete migliorando efficienza ed affidabilità della comunicazione.

Le superfici riflettenti riconfigurabili rappresentano un’altra innovativa soluzione tecnologica che permette un controllo dinamico dell’ambiente radio tramite elementi riflettenti controllabili. Questo offre agli ingegneri maggior flessibilità nella gestione degli ambienti radio urbani densamente popolati riducendo interferenze.

L’avvento delle reti non terrestri segna un passaggio fondamentale verso la realizzazione della visione del 6G. Queste reti consentiranno una localizzazione precisa dei dispositivi wireless migliorando notevolmente le prestazioni delle trasmissioni su vasta scala.