Tastiera multifunzionale, economica ed elegante per il tuo pc: come averla senza spendere una fortuna

Volete una tastiera multifunzionale, economica ed elegante per il vostro PC? Ecco come averla senza spendere una fortuna.

Per un buon PC che si rispetti e che possa soddisfare ogni nostra minima esigenza, è necessario tenere conto di ogni suo singolo aspetto. A partire chiaramente dalla scheda tecnica, che deve avere componenti utili per svolgere le operazioni nella totale fluidità e comodità. Capendo quali sono le proprie esigenze – gaming o editing video – e agendo di conseguenza nell’assemblaggio.

Ma non solo, perché anche gli accessori giocano spesso un ruolo decisivo. Pensate ad un buon monitor, ad un mouse performante o ad una tastiera comoda ed ergonomica. Proprio concentrandoci su quest’ultimo aspetto, dovete sapere che c’è un modello che di recente è andato virale per il suo essere multifunzionale, economico ed elegante. Ecco di che cosa si tratta, dopo aver scoperto le sue peculiarità molto probabilmente procederete con l’acquisto quanto prima.

Tastiera perfetta per il tuo PC: qual è e come funziona

Una tastiera che è stata ideata tanto per il gaming quanto per l’utilizzo di tutti i giorni, e che dovreste pensare di comprare oggi stesso per avere un PC che sia perfettamente in linea con quelle che sono le vostre esigenze. Sta diventando velocemente virale sui social network, per via della sua eleganza e della sua personalizzazione completa.

Si chiama Gamakay K66 e potete facilmente reperirla online. Dal sito ufficiale dell’azienda, il costo è di 64,99 dollari. Una cifra decisamente contenuta, considerando le sue caratteristiche tecniche. Realizzata in acrilico, compatta e portatile al 60%, ha una vasta gamma di funzionalità che sono perfette per tutti. A partire dall’illuminazione RGB, personalizzabile con una lunga serie di modalità di illuminazione perfetta per ogni momento.

Facile da configurare, ha un effetto luce di regolazione FN e un controllo sperato della luce di base e di quella della tastiera. Gli interruttori meccanici sono a livello di e-Sport, grazie all’interruttore Gateron che è sostituibile a caldo e fornisce una sensazione meccanica perfetta per qualunque giocatore. Il corpo in acrilico è resistente ed elegante, così che non dobbiate mai temere nulla.

Ogni singolo tasto è completamente rimovibile e interscambiabile. Se avete voglia di dare un volto nuovo alla tastiera, vi basterà comprare altre composizioni di tasti e adoperarli tramite l’installazione rapida. Un gioiellino di questo tipo non può non essere vostro, acquistatelo subito!