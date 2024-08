Tanti bonus estivi che puoi ancora chiedere ma devi sbrigarti: elenco e cifre

Sono ancora diversi i bonus che possono essere richiesti in quest’estate 2024. Ecco una carrellata per i contribuenti italiani.

L’estate non porta con s’è solo il gran caldo. Porta anche diversi bonus di cui i cittadini italiani possono usufruire. Agevolazioni e incentivi che potranno mitigare le difficoltà economiche che viviamo un po’ tutti. E che potranno mitigare anche il caldo.

A partire dalla pandemia da Covid-19 il nostro Paese ha conosciuto una politica di elargizione di bonus, incentivi e agevolazioni economiche di ogni tipo. Il virus venuto dalla Cina, infatti, ha colpito non solo la salute pubblica, ma anche l’economia mondiale. Superata la fase più acuta, le problematiche di tipo finanziario sono rimaste.

E così, in questi mesi, i vari governi che si sono succeduti, hanno inserito bonus su ogni tipo di bene e servizio. Dall’installazione di elettrodomestici a alle prestazioni professionali, per esempio da parte di psicologi e dentisti. Molti di questi bonus non sono più attivi, sia per decorrenza dei termini, sia per esaurimento delle risorse. Invece, vi sono ancora molte misure efficaci.

I bonus attivi in estate

Dicevamo in apertura che esistono anche dei bonus che possono mitigare anche il grande caldo. È tuttora attivo, infatti, il bonus condizionatore che consente ai cittadini di ottenere una detrazione fiscale sulle spese per l’acquisto e l’installazione di climatizzatori, con una percentuale variabile tra il 50% e il 70%. La detrazione sarà applicabile in sede di dichiarazione dei redditi, e sarà necessario allegare le ricevute dei pagamenti effettuati.

Un ulteriore incentivo riguarda le famiglie con figli di età compresa tra 3 e 14 anni. Il bonus è destinato ai dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché ai pensionati iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP). L’INPS gestisce l’erogazione del bonus, che copre parzialmente o totalmente le spese per l’iscrizione ai centri estivi.

Tra le spese che si potrà affrontare, sicuramente quelle ludico-ricreative e sportive, ma anche quelle relative alle gite e alle assicurazioni. Siamo in estate e, quindi, ecco il bonus estate 2024. Rivolto ai lavoratori del settore turistico, che potranno usufruire di una detassazione del 15% sulle retribuzioni lorde percepite per lavoro notturno e straordinario.

Questo incentivo mira a risolvere la carenza di personale che affligge le strutture ricettive e di ristorazione durante la stagione estiva. Per accedere al bonus, i lavoratori devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestando il reddito percepito l’anno precedente. Una volta riconosciuto il bonus, il datore di lavoro potrà recuperare parzialmente le somme corrisposte tramite il modello F24.