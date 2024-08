Tante novità per Amazon Prime Video: ecco cosa vedere ad agosto 2024

Amazon Prime Video ha in serbo tantissime sorprese per il mese di agosto: la programmazione è di altissimo livello. Ecco cosa vedrete.

Se amate i film, le serie tv, i documentari, i film d’animazione e tanti altri contenuti per l’intrattenimento, allora non potete assolutamente perdervi il servizio di streaming Amazon Prime Video. Quest’ultimo vi permetterà non solo di attingere dal suo vasto catalogo di film e serie tv, ma anche di seguire le migliori partite della UEFA Champions League.

Tantissimi abbonati stanno già cercando tutte le informazioni possibili sulle prossime serie tv e film, che verranno mostrati sulla famosa piattaforma americana, in particolar modo ad agosto. Cosa sappiamo allora sulla programmazione di fine estate di Amazon Prime Video?

Tutte le novità di Prime Video per il mese di agosto

Secondo le ultime notizie ufficiali, il prossimo mese dovrebbe cominciare con una delle serie animate più attese: Batman: Caped Crusader. Successivamente, arriveranno due film da non perdere: il primo è un thriller con KJ Apa, chiamato One Fast Move. Questa bellissima pellicola vi mostrerà la vita di un giovane sfortunato, che cerca di perseguire il suo sogno di diventare un pilota di motociclismo professionista.

Il secondo è invece Jackpot, che è una commedia d’azione con Awkwafina e John Cena. Per quanto riguarda il film Jackpot, avrete la possibilità di immergervi in uno Stato della California gravato da enormi problemi economici, a causa dei quali viene fondata la Grande Lotteria. Si tratta di un metodo per poter vincere un ricchissimo premio, che prevede però l’uccisione del proprietario del biglietto vincente prima che arrivi il tramonto.

Cerchiamo ora di analizzare nel dettaglio i vari contenuti di Prime Video, che vedrete durante il mese di agosto. Nella serie animata Batman: Caped Crusader, avrete ad esempio la possibilità di immergervi nella cupa atmosfera di Gotham City. Quest’ultima, che ospita il famoso uomo pipistrello, sarà ovviamente costellata di corrotti e di delinquenti, il cui numero supererà di gran lunga quello dei buoni.

I criminali si aggireranno quindi indisturbati nella gigantesca metropoli, terrorizzando tutti i suoi cittadini con rapine, sparatorie e con tanti altri crimini. L’unico uomo in grado di proteggere gli indifesi e l’intera città sarà naturalmente Batman, che cercherà in tutti i modi di evitare il peggio. Il tutto si concluderà con la seconda stagione della famosissima serie fantasy Gli Anelli del Potere.