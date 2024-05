Tablet OPPO Pad 3, insider svela la data di rilascio: tutto ciò che c’è da sapere

Il nuovo tablet OPPO Pad 3 è sempre più vicino, un insider ha svelato la data di rilascio. Ecco cosa c’è da sapere.

I tablet sono diventati negli ultimi anni tra i dispositivi tech più ricercati ed apprezzati in assoluto. Per via delle loro funzionalità e dell’utilizzo semplice e immediato, che dà modo di godere del meglio dei vantaggi sia per lo svago che per il lavoro e l’istruzione. Se il top di gamma viene considerato ancora oggi l’iPad di Apple, in realtà ci sono tante altre marche che stanno offrendo soluzioni più economiche e congeniali.

La concorrenza sembra voglia spingere il piede sull’acceleratore in particolare nei prossimi mesi, con alcuni modelli che aspettano solo di venire lanciati e che vogliono fare del rapporto qualità-prezzo la loro caratteristica cardine. C’è in particolare l’OPPO Pad 3 che ha fatto crescere l’hype negli appassionati. Soprattutto per via degli ultimi leak rilasciati da un insider che, tra le altre cose, ha anche svelato la data di rilascio di questo nuovo device.

OPPO Pad 3: caratteristiche e quando verrà rilasciato

Il nuovo tablet OPPO Pad 3 è più vicino di quanto ci si potesse aspettare. Stanno infatti aumentando di giorno in giorno le voci relative a quelle che saranno le sue caratteristiche tecniche e il suo design. Ma non solo, perché un insider ha addirittura svelato quella che dovrebbe essere il periodo di lancio della nuova linea di ultima generazione. E i fan già non stanno più nella pelle.

Partiamo da quelle che potrebbero essere le sue caratteristiche tecniche. Pare che il nuovo tablet potrà godere del potente processore Snapdragon 8 Gen 3 di ultima generazione. A cui verrà affiancata una memoria RAM di 16 GB massimo e fino a 512 GB di archiviazione interna. E non solo, perché questo device potrà anche vantare un display LCD da 12,1 pollici con risoluzione di 3K e refresh rate di 144 Hz.

E come se non bastasse, anche l’alimentazione sarà un punto forte. Tenendo conto della batteria da 9510 mAh che supporta la ricerca rapida da 67W. Così che non rimarrete mai a secco di autonomia, anche dopo una giornata intera passata fuori casa. Arrivando all’informazione più importante, secondo un leaker di Digital Chat Stagione il lancio avverrà tra giugno e luglio di quest’anno. Anche nella sua versione Global, ancora da capire a quale prezzo e con quali tagli tra cui scegliere.