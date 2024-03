Tablet economici, secondo Altroconsumo questi sono i migliori: li paghi meno di 200€

Quali sono i migliori tablet economici da acquistare a meno di 200 euro: con questi modelli fai un vero affare.

I tablet sono dei dispositivi molto utili da usare sia nel tempo libero che per lavorare o prendere appunti a scuola e all’università. Pratici da portare sempre con sé, sono la perfetta via di mezzo tra pc e smartphone. A tal proposito, se stai pensando di acquistare un nuovo modello, ma non vuoi spendere cifre esorbitanti sei capitato nel posto giusto.

Tra poco infatti ti sveleremo quali sono i migliori tablet da comprare a meno di 200 euro secondo la classifica stilata da Altroconsumo. Così non solo ti assicurerai un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma potrai fare un vero affare!

Migliori tablet economici secondo Altroconsumo: questi li paghi meno di 200 euro

Se hai intenzione di acquistare un tablet funzionale ed efficiente, ma non vuoi spendere più di 200 euro questa classifica stilata da Altroconsumo è proprio quello che fa per te. Tra poco, infatti, andremo a svelarti quali sono i tre migliori modelli se non vuoi investire grosse somme di denaro.

La scelta finale ovviamente dipende dai propri gusti personali. Tuttavia, questo articolo ti sarà di grande aiuto per valutare in maniera oggettiva i pro e i contro di ciascun prodotto.

Al primo posto troviamo il Lenovo Tab M9 da 114 euro. Un modello compatto con schermo LCD IPS da 9 pollici, facile da trasportare, che vanta delle buone prestazioni hardware. I tempi di ricarica sono di 30 minuti per 2 ore di utilizzo. Un altro vantaggio è la possibilità di espandere la memoria attraverso una scheda esterna. Tra i contro bisogna menzionare la telecamera e l’audio di bassa qualità e la scarsa funzionalità per la lettura di libri in formato digitale. Nel complesso è adatto a chi cerca un buon tablet di base.

Segue lo Xiaomi Redmi Pad SE 128 GB da 170 euro. Tra i suoi punti di forza ci sono l’autonomia della batteria, l’hardware potente in rapporto al prezzo e un buon angolo di visione sullo schermo. Per quanto riguarda i punti deboli, abbiamo una fotocamera posteriore di scarsa qualità, l’assenza del flash, una limitata luminosità e un Wi-Fi abbastanza lento. Altroconsumo lo consiglia specialmente agli utenti di Android con esigenze medio-alte.

Infine c’è l’Honor Pad X9 da 162 euro, dotato di una ricarica rapida per un utilizzo prolungato, che offre una performance complessiva piuttosto potente e memoria espandibile. Tra gli svantaggi menzioniamo lo schermo di qualità inferiore e la fotocamera posteriore appena sufficiente. Possiamo dire senza troppi dubbi che si tratta di un dispositivo che offre prestazioni accettabili per un utilizzo quotidiano.