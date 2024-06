Sweet Tooth 4 si farà? L’annuncio ufficiale

Cosa ne sarà di Sweet Tooth 4? La serie di DC Comics avrà un seguito? Ecco che cosa sappiamo, è arrivato l’annuncio ufficiale in merito.

Negli ultimi anni, un successo sempre maggiore lo hanno ottenuto le serie TV legate al mondo dei supereroi. Un mondo che inizialmente sembrava essere riservato esclusivamente ai lungometraggi e al grande schermo, ma che invece col tempo si sono saputi adattare anche ad un media diverso.

Il lavoro svolto sia da Marvel che da DC è sotto gli occhi di tutti, con diversi show che hanno ottenuto un successo pazzesco. Uno di questi è Sweet Tooth, lo show basato sull’omonimo titolo in onda su Netflix con due stagioni disponibili ed una terza le cui riprese si sono da poco concluse in Nuova Zelanda. Ma cosa ne sarà del futuro dello show? Ci sarà Sweet Tooth 4? Abbiamo finalmente la risposta ufficiale, ecco che cosa dobbiamo aspettarci.

Sweet Tooth 4, è arrivato l’annuncio sulla serie TV di DC

Sta salendo di giorno in giorno l’attesa dei fan per la terza stagione di Sweet Tooth. Come anticipato, le riprese in Nuova Zelanda sono terminate da poco e quindi manca oramai pochissimo prima che le puntate inedite vengano rese visibili su Netflix. Ma i fan già guardano avanti, e si stanno chiedendo se Sweet Tooth 4 si farà o meno.

In tal senso, è arrivato l’annuncio ufficiale dello showrunner Jim Mickle con una dichiarazione: la terza stagione di Sweet Tooth sarà l’ultima. “In molti modi, è questa la storia che immaginavo avremmo raccontato e in molti modi prende vita da sola. Abbiamo deciso di raccontare questi pezzi fondamentali della storia di Gus e i grandi momenti dei fumetti” ha spiegato.

“La troupe e il cast portano molta profondità e punti di vista sui personaggi, da dove vengono e dove stanno andando. La terza stagione è una storia artica con tante nuove avventure e speriamo possa essere una conclusione soddisfacente“, ha poi concluso volendo chiudere ogni voce sulla quarta stagione e il potenziale di continuare con Netflix.

Parole che dunque non lasciano spazio ad equivoci e confermano che non si farà una quarta stagione della serie TV. Nonostante il successo enorme che ha avuto lo show, con la seconda stagione che ha guadagnato più di 48 milioni di ore di visione nei primi quattro giorni di lancio. Va anche detto che l’annuncio della fine della serie è giunto ora che ci sono 11.000 membri della Writers Guild of America in sciopero.