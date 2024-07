Svegliati con la tua canzone preferita! Tutti i passaggi in questa guida

Svegliarsi al suono della stessa vecchia sveglia può diventare ripetitivo e persino irritante. Ma cosa succede se potessi svegliarti con la tua canzone preferita?

Con iPhone, puoi! È possibile impostare un brano personalizzato come sveglia, assicurandoti che ogni mattina inizi con una nota positiva.

Impostare un brano personalizzato come sveglia è un ottimo modo per migliorare il tuo risveglio e iniziare la giornata con un tocco personale. Quindi, prova a sperimentare con diverse canzoni e opzioni per trovare la combinazione perfetta per te e inizia ogni giorno con un sorriso!

Ecco una guida passo dopo passo per impostare un brano personalizzato come sveglia sul tuo iPhone.

Imposta come sveglia la tua canzone del cuore

Apri l’app Orologio: Trova l’app Orologio sul tuo iPhone e toccala per aprirla. Seleziona la scheda Sveglia: Nella parte inferiore dello schermo, vedrai diverse schede. Tocca la scheda “Sveglia”. Aggiungi un nuovo allarme: Tocca il simbolo “+” nell’angolo in alto a destra dello schermo per aggiungere un nuovo allarme. Imposta l’ora: Utilizza le lancette digitali per impostare l’ora in cui desideri che la sveglia suoni. Seleziona il suono: Scorri verso il basso fino alla sezione “Suono” e toccala. Scegli la tua canzone: Verrai indirizzato alla libreria musicale del tuo iPhone. Seleziona “Scegli un brano” e naviga tra le tue playlist o brani per trovare quello che desideri utilizzare come sveglia. Imposta altre opzioni (facoltativo):* Puoi anche personalizzare altre opzioni per la tua sveglia, come il volume, il numero di volte che suona e anche impostare un’etichetta per identificare la sveglia. Salva l’allarme: Una volta che sei soddisfatto delle impostazioni, tocca “Salva” nell’angolo in alto a destra dello schermo per salvare la sveglia.

Ora, ogni volta che la sveglia suonerà, la tua canzone preferita ti sveglierà con un’atmosfera felice e energizzante.

Oltre all’utilizzo di brani dalla tua libreria musicale, puoi anche utilizzare altri suoni come sveglia, come suoni predefiniti o persino podcast. Se desideri svegliarti con qualcosa di più stimolante, puoi utilizzare la funzione “Sveglia graduale” che aumenta gradualmente il volume della musica o del suono per svegliarti in modo più naturale.