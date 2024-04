Super iniziativa di ASUS: acquista uno o più prodotti e riceverai 719€ di cashback

La nuova iniziativa di ASUS sta sorprendendo tutti. Ecco in cosa consiste e come ottenere i cashback promessi.

Sempre più spesso, le aziende, decidono di invogliare i propri consumatori con offerte davvero imperdibili che possono tradursi in sconti sui prodotti, in bonus speciali o in relativi cashback da ottenere sul proprio conto corrente.

Un esempio, in tal senso, è quello dato da ASUS che he deciso di omaggiare con ben 719€ di cashback chiunque deciderà di acquistare uno o più prodotti. Scopriamo tutto quel che c’è da sapere su quest’incredibile iniziativa. La compagnia ASUS ha deciso di sorprendere i propri consumatori con un’imperdibile iniziativa che consente di ottenere diversi rimborsi acquistando uno o più prodotti ASUS ProAert eleggibili. Iniziamo col dire che l’offerta è temporanea e valida fino al 21 maggio 2024.

ASUS promette tanti cashback a chi acquista i suoi prodotti: scopriamo l’iniziativa

La promozione andrà avanti solo fino a esaurimento scorte, motivo per cui potrebbe concludersi anche prima. Detto ciò, per approfittarne sarà necessario acquistare un prodotto ProArt idoneo o un pc personalizzato Powered by ASUS. Agendo in questo modo si potranno ottenere 719€ di cashback riscattabili dal 23 aprile al 14 giugno 2024.

Andando più nello specifico, i prodotti in questione possono essere acquistati da partner ASUS aderenti all’iniziativa che sono: Next Hardware & Software, Infograf, Giaca, Drako, Ollo Store, Misterweb, Help Computer e Syspack Computer.

Sarà possibile richiedere un solo prodotto idoneo per gruppo di prodotti, arrivando a 11 in totale. In alternativa, sarà possibile avere un PC personalizzato Powered by ASUS. Una volta fatti gli acquisti sarà possibile inserire le informazioni nel modulo di registrazione presente sul sito, caricando la fattura e facendo il tutto nel periodo di riscatto.

ASUS farà le dovute modifiche dopo le quali invierà il Cashback direttamente sul conto corrente bancario indicato. Si tratta, quindi, di un’opportunità imperdibile per chiunque stia pensando di acquistare nuovi componenti o un pc nuovo e ancora di più per chi è da sempre interessato al mondo della compagnia asiatica.

In questo modo, infatti, si potrà ottenere indietro una cifra davvero importante e che renderà la spesa molto meno onerosa. Per eventuali dubbi o per conoscere informazioni aggiuntive legate all’offerta, sul sito ufficiale del gigante tech è possibile avere tutti i dettagli sui prodotti eleggibili e sui relativi rimborsi in cashback ottenibili in modo veloce e intelligente.